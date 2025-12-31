英超｜阿仙奴復仇贏阿士東維拉　狼隊迫和曼聯終止連敗

2025年的最後一輪英超聯賽，阿仙奴主場向阿士東維拉一報月初一敗之辱，以4:1擊敗對手，並在榜首有5分優勢帶過新一年。至於曼聯主場卻被榜尾的狼隊追平1:1，令狼隊結束11連敗的走勢。 聯賽榜首的阿仙奴，月初在聯賽作客1:2不敵維拉。今次回到酋長球長再戰，上半場仍是互無紀錄。換邊後僅3分鐘，阿仙奴一次角球機會，維拉的門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）出迎未能接住，加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）為兵工廠取得領先。4分鐘後蘇比亞文迪（Martin Zubimendi）為阿仙奴拉開比數。李安度杜沙特（Leandro Trossard）及加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）之後再各入一球為阿仙奴錦上添花，雖然補時維拉由奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）「破蛋」，不過兵工廠仍以4:1取勝，結束維拉在各項賽事的11連勝。

維拉11連勝終止 阿仙奴全取3分後，以45分將榜首優勢拉開至5分，不過曼城少打一場，藍月亮要到新年才會對新特蘭。兵工廠主帥阿迪達（Mikel Arteta）表示：「我很開心，我們每3日打一場，而今日我們的對手之前11連勝。他們是出色的球隊，很難應付的對手。不過我知道我們在比賽會經歷一些階段。我們之前討論過這場比賽在情感上會多困難，開賽10分鐘我們確實踢得很艱辛。之後我們調整了狀態，更好地控制了比賽。雖然沒能進球，但下半場我們找到了感覺。我們更好地完成每一件事，時機掌握得更好，個人目標也以非凡的方式達成，我們在所有環節都效率極高。與前幾場比賽我們錯失很多關鍵機會不同，今天我們把握機會的能力非常強，而且把握得非常精準，最終贏得了比賽。」 至於榜尾的狼隊，終結11場連敗的走勢，作客以1:1迫和曼聯。紅魔雖然在27分鐘由約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）打開紀錄，不過完半場前狼隊由卡列錫（Ladislav Krejci）追平。換邊曼聯雖然有多古（Patrick Dorgu）將球送入網，但是視像助理裁判（VAR）指越位在先，入球無效。最終曼聯以1:1僅和榜尾的狼隊，狼隊聯賽11連敗後終於取得1分，也是球隊今季第3分，仍然排在榜尾，與護級區的諾定咸森林相差15分。而曼聯就以30分排第6。

曼聯主帥艾摩廉（Ruben Amorim）賽後指球隊今場缺乏創造力：「我們整場波宦很困惑。我們缺乏創造力，不過我們都知道這與對紐卡素又是另一場的比賽。我們在比賽中有不同的能量，如果你看看比賽，我們是有一些機會，不過缺乏聯繫而流動性不足。這場比賽與上場完全不同，我們要更多人後場，當你更多人在後場，就需要更加努力，更有創造力地去嘗試以不同方式比賽，而我們恰恰缺乏這種能力。球員累了，我們沒有打得好，當你打得不好在控球或是無球時都會困惑。我們要回復，準備下一場比賽。 車路士球迷不滿換走彭馬嘘爆 至於同日的比賽，車路士主場亦只能與般尼茅夫踢平2:2，藍戰士球迷在比賽途中，因為領隊馬利斯卡（Enzo Maresca）換出高爾彭馬（Cole Palmer）而柴台，車路士與曼聯同得30分，不過得失球較佳排第6。另外，紐卡素作客以3:1擊敗般尼，愛華頓同樣作客2:0撃敗森林，而韋斯咸主場與白禮頓踢平2:2。