英超｜阿仙奴悶和利物浦　榜首拉開6分

英超榜首的阿仙奴主場，與衞冕的利物浦只能悶和0:0。兵工廠維持與次席的曼城有6分距離，而比賽末段，阿仙奴的加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）因為推開紅軍的干拿巴特利（Conor Bradley）引起衝突，事後馬天尼利道歉。 這場周四（8日）的聯賽獨腳戲，在聖誕新年檔期維持5連勝的兵工廠，今場贏波就可以將聯賽優勢拉開至8分。不過對手的利物浦其實在近9次作客北倫敦都保持着9場的不敗。上半場阿仙奴還是佔主導，不過利物浦仍在當中尋找到一些打開紀錄的機會，不過巴特利的射門，只是打中門楣。換邊後雖然紅軍的表現更好，但是雙方還是無法取得入球，雙方各得1分。阿仙奴以49分在聯賽領先，與次席及第3位的曼城和阿士東維拉有6分距離，而利物浦就35分排第4。

阿迪達對聖誕檔期表現感自豪 阿仙奴主帥阿迪達（Mikel Arteta）在賽後指出：「我們都知道那差距其實很小，我認為我們可以分成兩部。在第一部份，我們有很多的主導權，球員們幾乎都推進到6碼區內，並且可以拿球及傳球，但我們沒能找到合適的傳球機會破門得分。下半場的比賽則打得比較艱難。這場比賽需要一些關鍵時刻，在晏菲路，蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）做到了，他們贏得比賽，而今日這沒有發生，不過你既贏不到，也輸不了。我們有一些時候在正確的位置可以對他們造成傷害，但是到了那些位置，我們缺乏有質素的球員作出決定。」對於在這個檔期的表示，阿迪達表示：「我們剛剛經歷了一段非常密集的賽程。聖誕節期間我們踢了6場比賽，最終取得了非常不錯的成績。我們應該為這個成績感到自豪。當然，我們還有需要改進的地方，我們會繼續努力。你當然想抓住所有機會，但如果真是那樣，你現在應該領先12、15分了。這就是英超聯賽，我們深知它的競爭有多麼激烈。」

至於史洛治（Arne Slot）就指：「我們展現了贏得這場比賽的實力。上半場，他們佔據了我們半場的大部份時間。創造了一些傳中機會，但機會並不多。下半場情況恰恰相反，我們幾乎在對方半場控球了整整45分鐘。我們唯一欠缺的，而且也不是第一次，就是在禁區附近的進攻機會。你當然希望創造更多機會，但面對一支勢頭正盛的阿仙奴，能拿出這樣的表現，我感到非常滿意。」另外在比賽末段，兩隊球員發生衝突，起因是紅軍的巴特利受傷倒地，但是阿仙奴的馬天尼利認為巴特利假扮受傷，故此將他推出球場。事後巴特利要被擔架抬走，賽後馬天尼利在社交平台上為事件道歉。