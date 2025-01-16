英超｜阿仙奴打吡戰挫熱刺　紐卡素三蛋贈狼隊9連勝

英超的北倫敦打吡，阿仙奴主場以2:1反勝熱刺，暫緩領隊阿迪達（Mikel Arteta）的壓力。而紐卡素在另一邊廂以3:0擊敗狼隊，射手的阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）繼續有入球，同時追平球會史上最佳，在各項賽事的9連勝紀錄。 聯賽盃瀕臨出局邊沿，足總盃又被曼聯淘汰，阿仙奴距離榜首的利物浦也有4分，而且多打一場，球隊大有機會再次面對一個「四大皆空」的賽季。在這場北倫敦打吡，兵工廠先有夏維斯（Kai Havertz）剷甩對手門將的腳下球，但熱刺21歲的新門將堅斯基（Antonin Kinsky）翻身快再擒住，力保不失，而古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）近門起腳，又被大衛拉耶（David Raya）擋出。

不過之後再次角球，孫興民禁區頂把握阿仙奴守將解圍不遠射入，令熱刺在25分鐘開紀錄。可是阿仙奴的角球攻勢，加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）遠柱頭槌，頂中回防的蘇蘭基（Dominic Solanke）改變方向，令兵工廠在40分鐘追平。而李安度杜沙特（Leandro Trossard）在44分鐘禁區頂射入，半場為阿仙奴反先2:1。下半場熱刺雖然仍有反擊的機會，只是未能把握追平，結果阿仙奴主場贏2:1。 阿迪達稱會嘗試簽入新兵 阿迪達賽後表示：「小伙子今日非常出色。在踢完120分鐘出局後不夠72小時，我們又要出戰另一場比賽，在心理上並不簡單。所以我們今日的表現和比賽非常出色。我們讓自己的比賽很困難，我認為我們今日值得再入多一至兩球，不過我們需要接受。我們展示出我們是有實力的，球員的態度、目的以及強度都表現得相當好。在上場我們對曼聯踢得很出色但仍然輸波，然後一切都關乎之後一仗。今場是我們偉大的勝利，我們可以享受這感覺數小時，然後就要準備對維拉。」另外他也提到增兵：「是的，這是必須的，因為我們失去了兩名重要球員，布卡約（沙卡，Bukayo Saka）需要休息3個月，然後加比（捷西斯，Gabriel Jesus）將缺陣很久很久，我們必定會準備嘗試（今個轉會窗）簽人，我們事實在尋找中，就等着看吧。」

同日另一場聯賽，紐卡素以3:0擊敗狼隊，令球隊在各項賽事合共錄得9連勝，追平球會的紀錄。而射手的伊沙克今場梅開二度，也讓喜鵲自去年9月以來，首次重返聯賽前四。伊沙克目前已在連續8場的英超取得入球。 莫耶斯回魎愛華頓首戰仍輸波 易帥的愛華頓，在莫耶斯（David Moyes）回歸的首仗卻未反彈，並以0:1不敵阿士東維拉。而水晶宮作客亦以2:0擊敗由雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）領軍的李斯特城。