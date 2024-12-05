英超｜阿仙奴挫曼聯送艾摩廉首敗 曼城輕取森林近8場首勝

阿仙奴在英超快車迎戰曼聯，憑兩個角球由守將添巴（Jurrien Timber）和威廉沙列巴（William Saliba）各入一球，為曼聯新帥艾摩廉送上上任以來首場敗仗。而榜首利物浦作客紐卡素被補時追平3︰3，令阿仙奴及車路士與榜首差距減至7分，至於曼城以3︰0大勝諾定咸森林，近8場首次取勝。

曼聯自滕哈格（Erik ten Hag）離隊後7場不敗，包括新帥艾摩廉上任後2勝1和，不過今場作客阿仙奴4分鐘便食「驚風散」，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）接應夏維斯（Kai Havertz）傳送勁射入網，但因後者越位而食詐糊。上半場互無紀錄，至54分鐘添巴（Jurrien Timber）接應賴斯角球近柱頂入開紀錄，加上73分鐘湯馬士接應角球遠柱頂中沙列巴身體彈入，令阿仙奴以2︰0取勝，把連勝場數增至4場。

艾摩廉賽後指在最後一傳仍需要進步︰「要更有侵略性及創意，當然這部份是最困難的，需要大量練習。你可以感受到阿仙奴特別是上半場完場前踢得不舒服，而且限制了阿仙奴右路威力，兩隊差距是死球。」

曼城憑貝拿度施華（Bernardo Silva）、迪布尼及杜古各入一球，主場以3︰0大勝諾定咸森林，連同歐聯在內近8場首次取勝。曼城主帥哥迪奧拿如釋重負︰「迪布尼表現了出色的75分鐘，很高興他回歸了，他非常重要。」

利物浦失分 車路士阿仙奴拉近至7分

英超榜首利物浦作客紐卡素，兩度落後下憑鍾斯及沙拿入球追成2︰2後，沙拿在83分鐘梅開二度反超前，但紐卡素中堅中堅法比安舒哈（Fabian Schar）補時建功令雙方3︰3完場。利物浦賽後以14戰35分列榜首，但由於車路士及阿仙奴分別贏波，令利物浦的榜首優勢收窄至7分，曼城以9分落後紅軍，曼聯以19分排11位。