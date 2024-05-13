英超｜阿仙奴挫曼聯重上榜首　奧脫福屋漏偏逢連夜雨（附比賽精華）

英超聯賽的最後直路，阿仙奴先為自己掃除障礙，作客以1:0擊敗曼聯，聯賽暫時重登榜首。不過阿仙奴仍要期望爭標對手的曼城在之後的聯賽不敵熱刺。

阿仙奴的尾二一場聯賽，要爭取冠軍首要在作客擊敗紅魔。然而縱使曼聯近況欠佳，但他們對上一次在奧脫福取勝，已是2020年。曼聯今仗繼續由卡斯米路（Casemiro）客串中堅，結果再次因為其表現而失球。阿仙奴的反攻，卡斯米路在禁區包越位，令夏維斯（Kai Havertz）在右路無人看管，他之後推入禁區傳中，伏兵卡斯米路身後的李安度杜沙特（Leandro Trossard）懾前射入，20分鐘阿仙奴取得領先。阿仙奴之後仍有機會爭取入球，只是曼聯的門將奧拿拿（Andre Onana）多次撲出兵工廠的射門，最終阿仙奴仍維持1:0的勝果完場。