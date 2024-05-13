英超｜阿仙奴挫曼聯重上榜首　奧脫福屋漏偏逢連夜雨（附比賽精華）

英超聯賽的最後直路，阿仙奴先為自己掃除障礙，作客以1:0擊敗曼聯，聯賽暫時重登榜首。不過阿仙奴仍要期望爭標對手的曼城在之後的聯賽不敵熱刺。
阿仙奴的尾二一場聯賽，要爭取冠軍首要在作客擊敗紅魔。然而縱使曼聯近況欠佳，但他們對上一次在奧脫福取勝，已是2020年。曼聯今仗繼續由卡斯米路（Casemiro）客串中堅，結果再次因為其表現而失球。阿仙奴的反攻，卡斯米路在禁區包越位，令夏維斯（Kai Havertz）在右路無人看管，他之後推入禁區傳中，伏兵卡斯米路身後的李安度杜沙特（Leandro Trossard）懾前射入，20分鐘阿仙奴取得領先。阿仙奴之後仍有機會爭取入球，只是曼聯的門將奧拿拿（Andre Onana）多次撲出兵工廠的射門，最終阿仙奴仍維持1:0的勝果完場。
阿仙奴主帥阿迪達（Mikel Arteta）賽後表示：「今日我們想打開這大門。讓我們一起享受這美麗的日子。我們將會坐上來看那比賽（熱刺對曼城）。事實上我們是需要這個結果去達成目標。」阿仙奴目前雖然以1分反超曼城成為榜首，但仍比曼城多打一場，而阿仙奴在煞科戰會對愛華頓，曼城在周二（14日）對熱刺後，煞科日會對主帥莫耶斯（David Moyes）將會離隊的韋斯咸。至於落敗的曼聯，已是球隊今季第14場聯賽敗仗，而球隊與歐洲賽資格已變得更遠，他們目前僅54分排第8，落後第6及7的紐卡素與車路士3分，而且得失球更大幅落後。
奧脫福作客更衣室漏水
另外在奧脫福球場比賽後，曼徹斯特一帶出現暴雨，令球場出現水浸之餘，包括客隊的更衣室及球場的看台都出現漏水的情況。球隊解釋，在比賽後的2小時，當地下了1.6英吋的雨水，比當地去年5月全個月要多。然而在事發時，球迷都已經離開球場。