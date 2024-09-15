英超｜阿仙奴挫熱刺 贏打吡追曼城

英超上演北倫敦打吡，作客的阿仙奴憑加比爾馬加希斯的頭槌入球，以1球擊敗熱刺。阿仙奴賽後以4戰3勝1和得10分，升上聯賽榜次席，落後4戰全勝、榜首的曼城兩分。熱刺則4戰僅得4分，留在聯賽「下半板」。

阿迪達中場被迫變陣

賽前兩勝一和的兵工廠，今仗兩大中場主將迪格蘭賴斯及馬田奧迪加特，分別因停賽及受傷缺陣，主帥阿迪達改以湯馬士、杜沙特及佐真奴合組三人中場，而由車路士外借加盟的史瑞寧先列後備。至於賽前3戰僅「勝和負」各一的熱刺，今仗以傷愈的蘇蘭基掛帥任中鋒，配合孫興民及比蘭莊臣攻堅。

