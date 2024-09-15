英超｜阿仙奴挫熱刺 贏打吡追曼城

英超上演北倫敦打吡，作客的阿仙奴憑加比爾馬加希斯的頭槌入球，以1球擊敗熱刺。阿仙奴賽後以4戰3勝1和得10分，升上聯賽榜次席，落後4戰全勝、榜首的曼城兩分。熱刺則4戰僅得4分，留在聯賽「下半板」。
阿迪達中場被迫變陣
賽前兩勝一和的兵工廠，今仗兩大中場主將迪格蘭賴斯及馬田奧迪加特，分別因停賽及受傷缺陣，主帥阿迪達改以湯馬士、杜沙特及佐真奴合組三人中場，而由車路士外借加盟的史瑞寧先列後備。至於賽前3戰僅「勝和負」各一的熱刺，今仗以傷愈的蘇蘭基掛帥任中鋒，配合孫興民及比蘭莊臣攻堅。
半場雙方門將力保不失
上半場雙方快上快落，主隊初段取得較多埋門機會。接戰約5分鐘，比蘭壯臣及孫興民的左窄動一次快速進攻，隊長孫興民低線地波傳中，後上的古路施夫斯基快射，被兵工廠門將拉耶擋出，力保不失。阿仙奴則於17分鐘後，接連在左路發動攻勢，先有夏維斯接應馬天尼利傳中頭槌攻門，被門將維卡里奧救出。之後馬天尼利突入禁區窄位起腳，皮球亦被維卡里奧沒收。兩隊其後埋門仍未能打開紀錄，半場打成0比0。
廠兵角球入波奠勝
下半場戰況繼續緊張，互相壓迫及搶截下，雙方早段未有俱威脅埋門。至63分鐘，下半場較被動的阿仙奴在右路取得角球，布卡約沙卡開出高波，中堅加比爾馬加希斯衝前頂入炮彈式入球，頭槌攻破維卡里奧十指關，為阿仙奴領先。熱刺其後換入迪姆華拿等鋒將加強攻力，阿仙奴的史端寧及加比爾捷西斯亦相繼登場，增添活力。熱刺尾段雖製造不少射門，但未能取得入球，最終阿仙奴以一球僅勝熱刺，贏出今場打吡，兼全取寶貴3分，力追榜首曼城。