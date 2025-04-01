英超｜阿仙奴新任體育總監咩料？　銀行家出身性格火爆曾推撞曼城職員

阿仙奴公布聘任安德烈貝達（Andrea Berta）為新體育總監，外界開始對呢位有「奇蹟先生」之稱的新總監更有興趣，想知佢咩料子。
貝達被誤認為是低調內斂之人，佢一向避開鏡頭與媒體，專注幕後工作，歷來亦甚少經營個人形象。2019年他獲「Globe Soccer Awards」評為年度最佳體育總監時，致詞亦僅僅55秒，極為簡潔。
但咁並唔代表呢位意大利人性格溫和。事實上，種種跡象顯示他性格剛烈。10年前，馬德里體育會的比賽後，球證在球場通道內報稱曾遭一名「身份未明人士」大聲威脅爆粗狂鬧，最終被證實該人正是貝達。而在2022年馬體會與曼城爆發衝突時，貝達亦捲入場邊混亂，被拍到用手推向一名曼城職員的面部。
Gracias Berta pic.twitter.com/4PJZijuQDX— Sentimiento indio (@SentimientooATM) January 5, 2025
現代馬體會「幕後建築師」之一
阿仙奴是否聘請了一位「火爆哥」？或許在球場邊是如此，但在轉會操作與戰略規劃方面，貝達卻以分析力強、思路縝密見稱。他在馬體會效力12年，與主帥施蒙尼（Diego Simeone）緊密合作，期間球隊贏得兩屆西甲冠軍、一座歐霸盃及兩個國內盃賽冠軍，亦曾兩度打入歐聯決賽。
西班牙媒體形容他為「現代馬體會的重要建築師」，在轉會目標制定方面擁有主導地位。他任內成功引進括基士沙文（Antoine Griezmann）、洛迪（Rodri）、捷比亞（Kieran Trippier）、蘇亞雷斯（Luis Suarez）及祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）。他亦促成多宗高價轉會交易，如基沙文轉投巴塞、洛迪轉會曼城、祖奧菲歷斯（Joao Felix）外借車路士等。
貝達習慣於操作大金額、具公眾關注度的交易，最重要的是，他具備平衡帳目能力。根據數據，馬體會自2013至14年球季起的淨轉會支出僅約1.25億英鎊，而阿仙奴同期則高達8.2億英鎊。
從銀行業踏足足球圈
貝達於今年1月離開馬體會，現接替去年11月離隊的伊度（Edu Gaspar），成為阿仙奴新任體育總監。這份職位對任何一位足球行政人員而言，都是既具吸引力又充滿挑戰性的角色。
貝達起初並無任何職業足球經驗，早年在意大利布雷西亞的銀行任職，足球只是業餘愛好。但他憑藉對球壇的熱情與眼光，很快獲意大利低組別球會Carpenedolo賞識，兼職擔任青訓與球探工作。相傳當他決定辭去銀行職務全職投身足球時，他的母親一度因擔憂而落淚。
事後證明，她完全不必擔心。貝很快在意大利球壇打響名號。2007年轉投帕爾馬，2年後再加盟熱那亞，4季間促成約250宗轉會或借用交易，效率驚人。
在阿仙奴，他或許不再需要如此密集處理交易，但難度並不因此降低。主帥阿迪達（Mikel Arteta）更重質不重量，貝達的任務是為球隊引進能夠帶來新元素的球員。
貝達在阿仙奴不會擁有絕對權力，據悉他將與阿迪達平行合作，而最終拍板權仍由副主席Tim Lewis及克朗基（Kroenke）家族擁有。
但這樣的權力架構對貝達而言並不陌生。在馬體會時期，他與性格強硬的施蒙尼保持良好合作關係。貝達曾被歐洲傳媒譽為「奇蹟先生」，不過他成功的秘訣從來不只靠一人之力。在馬體會，他始終是一位協作型角色而非主導者，正因如此才能長年立足馬德里。阿仙奴如今希望，他能在北倫敦複製昔日的奇蹟。
原文刊登於 Yahoo 體育