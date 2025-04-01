英超｜阿仙奴新任體育總監咩料？　銀行家出身性格火爆曾推撞曼城職員

阿仙奴公布聘任安德烈貝達（Andrea Berta）為新體育總監，外界開始對呢位有「奇蹟先生」之稱的新總監更有興趣，想知佢咩料子。 貝達被誤認為是低調內斂之人，佢一向避開鏡頭與媒體，專注幕後工作，歷來亦甚少經營個人形象。2019年他獲「Globe Soccer Awards」評為年度最佳體育總監時，致詞亦僅僅55秒，極為簡潔。 但咁並唔代表呢位意大利人性格溫和。事實上，種種跡象顯示他性格剛烈。10年前，馬德里體育會的比賽後，球證在球場通道內報稱曾遭一名「身份未明人士」大聲威脅爆粗狂鬧，最終被證實該人正是貝達。而在2022年馬體會與曼城爆發衝突時，貝達亦捲入場邊混亂，被拍到用手推向一名曼城職員的面部。

現代馬體會「幕後建築師」之一 阿仙奴是否聘請了一位「火爆哥」？或許在球場邊是如此，但在轉會操作與戰略規劃方面，貝達卻以分析力強、思路縝密見稱。他在馬體會效力12年，與主帥施蒙尼（Diego Simeone）緊密合作，期間球隊贏得兩屆西甲冠軍、一座歐霸盃及兩個國內盃賽冠軍，亦曾兩度打入歐聯決賽。 西班牙媒體形容他為「現代馬體會的重要建築師」，在轉會目標制定方面擁有主導地位。他任內成功引進括基士沙文（Antoine Griezmann）、洛迪（Rodri）、捷比亞（Kieran Trippier）、蘇亞雷斯（Luis Suarez）及祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）。他亦促成多宗高價轉會交易，如基沙文轉投巴塞、洛迪轉會曼城、祖奧菲歷斯（Joao Felix）外借車路士等。 貝達習慣於操作大金額、具公眾關注度的交易，最重要的是，他具備平衡帳目能力。根據數據，馬體會自2013至14年球季起的淨轉會支出僅約1.25億英鎊，而阿仙奴同期則高達8.2億英鎊。

貝達上任後很可能重點收購Nico Williams。