英超｜阿仙奴新年取得開門紅　作客反勝賓福特

阿仙奴新一年取得開門紅。球隊在元旦日的聯賽，兵工廠雖然有門將大衛拉耶（David Raya）表現「荒失失」，但在對手接連未能解圍下，攻入3球反勝對手，在聯賽收窄與榜首利物浦的差距到6分，但多打一場。
從賓福特加盟阿仙奴的拉耶再度倒戈，不過回到賓福特主場再戰表現相關尷尬。主場的賓福特13分鐘就由麥比奧莫（Bryan Mbeumo）在禁區內地波射近柱，拉那失位下被主隊先開紀錄。之後拉耶差點令兵工廠再失一球，他擋對手的遠射托後，但及時翻身在白界前拍出皮球，令阿仙奴不致多失。大難不死的阿仙奴，之後有湯馬士柏迪（Thomas Partey）的遠射，被對手門將擋出不遠，加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）飛身頭槌補中，在29分鐘為阿仙奴在半場追平1:1。
今場的比賽運氣不在主隊的一方，阿仙奴的一次角球機會，賓福特門將的菲利根（Mark Flekken）甩手之下，兵工廠球員攻門雖然被對手擋住，但皮球仍落在米基爾馬連奴（Mikel Merino）面前，他快腳抽入令阿仙奴在50分鐘反先。3分鐘之後，賓福特防線又一次未能及時解圍，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）把握機會為兵工廠射入成3:1，而最終也以這比數完場，阿仙奴新一年全取3分。
阿迪達稱重要的勝利
阿仙奴主帥阿迪達（Mikel Arteta）在賽後表示：「這是重要的勝利。他們是一支好球隊，訓練有素之餘，主場也有好的發揮。特別是當係在比賽的早段落後，這對球隊是難以攀越的障礙，然而球隊保持耐性。我們在情緒管理得很好，我們需要越過困難的時刻。我們開始得很快，很進取，然後適應了。因為我們有球員傷病問題，今次要起用一些不同球員。」阿仙奴目前聯賽重上第2的位置，距離利物浦仍有6分的差距，而且阿仙奴多打1場。