英超｜阿仙奴新年取得開門紅　作客反勝賓福特

阿仙奴新一年取得開門紅。球隊在元旦日的聯賽，兵工廠雖然有門將大衛拉耶（David Raya）表現「荒失失」，但在對手接連未能解圍下，攻入3球反勝對手，在聯賽收窄與榜首利物浦的差距到6分，但多打一場。

從賓福特加盟阿仙奴的拉耶再度倒戈，不過回到賓福特主場再戰表現相關尷尬。主場的賓福特13分鐘就由麥比奧莫（Bryan Mbeumo）在禁區內地波射近柱，拉那失位下被主隊先開紀錄。之後拉耶差點令兵工廠再失一球，他擋對手的遠射托後，但及時翻身在白界前拍出皮球，令阿仙奴不致多失。大難不死的阿仙奴，之後有湯馬士柏迪（Thomas Partey）的遠射，被對手門將擋出不遠，加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）飛身頭槌補中，在29分鐘為阿仙奴在半場追平1:1。