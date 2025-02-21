熱門搜尋:
哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 金像獎2025 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 財政預算案2025 減肥
dadblk2 madblk2
返回
體育
2025-02-21 07:00:00

英超｜阿仙奴新星史基拿上位　料首獲英格蘭徵召

分享：
英超｜阿仙奴新星李維士史基拿（Myles Lewis-Skelly）上位　料首獲英格蘭徵召。（資料圖片）

英超｜阿仙奴新星李維士史基拿（Myles Lewis-Skelly）上位　料首獲英格蘭徵召。（資料圖片）

adblk5

在本賽季於阿仙奴嶄露頭角後，18 歲的左閘李維士史基拿（Myles Lewis-Skelly）即將迎來個人首度入選英格蘭一隊的機會。

根據《太陽報》報道，英格蘭主帥杜曹 (Thomas Tuchel) 對這名年輕球員相當欣賞，預計將會在下個月的英格蘭名單中徵召李維士史基拿。英格蘭將於3月展開世界盃外圍賽旅程，首戰將於主場迎戰阿爾巴尼亞及拉脫維亞，屆時這名左閘有望獲得出場機會。

英超賽程2025｜數據截至2月18日（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至2月18日，李斯特城對賓福特（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至2月18日，愛華頓對曼聯（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至2月18日，阿仙奴對韋斯咸（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至2月18日，般尼茅夫對狼隊（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至2月18日，富咸對水晶宮（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至2月18日，葉士域治對熱刺（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至2月18日，修咸頓對白禮頓（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至2月18日，阿士東維拉對車路士（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至2月18日，紐卡素對諾定咸森林（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至2月18日，曼城對利物浦（am730製圖）

杜曹自接替修夫基 (Gareth Southgate) 執掌英格蘭帥印後，即將公佈他的首份英格蘭名單，而左閘位置一向是英格蘭的弱點。

英格蘭左閘現缺口

在去年的歐洲國家盃期間，捷比亞 (Kieran Trippier) 多次被迫客串左閘，而身體狀態未達最佳的梳爾 (Luke Shaw) 則在決賽時倉促復出，最終英格蘭以1-2不敵西班牙。至於芝維爾 (Ben Chilwell) 今季表現下滑，目前被車路士外借至水晶宮。

儘管李維士史基拿目前僅為阿仙奴一隊上陣8場，這名18歲小將已經穩坐正選左閘，甚至讓球隊今夏重金引進的卡拉科利Riccardo Calafiori)坐上後備席。他的出色表現引起外界關注，更開始與阿仙奴傳奇左閘艾殊利高爾作比較。

adblk6

A高爾對小將有好感

前車路士及英格蘭翼鋒胡禮菲臘斯 (Shaun Wright-Phillips) 便對他讚譽有加。「溫拿尼 (Ethan Nwaneri) 是一位非常出色的球員，但我對李維士史基拿特別有好感，」胡禮菲臘斯表示：「這小子真的很驚人，老實說，我認為他是自艾殊利高爾之後，見過最出色的左閘。」

艾殊利高爾出身阿仙奴青訓，最終成為世界級左閘，為球隊贏得兩次英超冠軍，並於 2006 年轉會至車路士。然而，自高爾離隊後，阿仙奴在左閘位置一直難以找到長期穩定的接班人。

作者：One Football

原文刊登於 Yahoo 體育

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能