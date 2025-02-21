在本賽季於阿仙奴嶄露頭角後，18 歲的左閘李維士史基拿（Myles Lewis-Skelly）即將迎來個人首度入選英格蘭一隊的機會。 根據《太陽報》報道，英格蘭主帥杜曹 (Thomas Tuchel) 對這名年輕球員相當欣賞，預計將會在下個月的英格蘭名單中徵召李維士史基拿。英格蘭將於3月展開世界盃外圍賽旅程，首戰將於主場迎戰阿爾巴尼亞及拉脫維亞，屆時這名左閘有望獲得出場機會。

杜曹自接替修夫基 (Gareth Southgate) 執掌英格蘭帥印後，即將公佈他的首份英格蘭名單，而左閘位置一向是英格蘭的弱點。 英格蘭左閘現缺口 在去年的歐洲國家盃期間，捷比亞 (Kieran Trippier) 多次被迫客串左閘，而身體狀態未達最佳的梳爾 (Luke Shaw) 則在決賽時倉促復出，最終英格蘭以1-2不敵西班牙。至於芝維爾 (Ben Chilwell) 今季表現下滑，目前被車路士外借至水晶宮。 儘管李維士史基拿目前僅為阿仙奴一隊上陣8場，這名18歲小將已經穩坐正選左閘，甚至讓球隊今夏重金引進的卡拉科利Riccardo Calafiori)坐上後備席。他的出色表現引起外界關注，更開始與阿仙奴傳奇左閘艾殊利高爾作比較。

A高爾對小將有好感 前車路士及英格蘭翼鋒胡禮菲臘斯 (Shaun Wright-Phillips) 便對他讚譽有加。「溫拿尼 (Ethan Nwaneri) 是一位非常出色的球員，但我對李維士史基拿特別有好感，」胡禮菲臘斯表示：「這小子真的很驚人，老實說，我認為他是自艾殊利高爾之後，見過最出色的左閘。」 艾殊利高爾出身阿仙奴青訓，最終成為世界級左閘，為球隊贏得兩次英超冠軍，並於 2006 年轉會至車路士。然而，自高爾離隊後，阿仙奴在左閘位置一直難以找到長期穩定的接班人。 作者：One Football 原文刊登於 Yahoo 體育