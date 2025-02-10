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體育
2025-02-10 10:57:00

英超｜阿仙奴新星溫拿尼各項賽事攻入7球　勢衝擊朗尼奧雲紀錄？

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英超｜阿仙奴新星溫拿尼（Ethan Nwaneri）各項賽事攻入7球　勢衝擊朗尼奧雲紀錄？

英超｜阿仙奴新星溫拿尼（Ethan Nwaneri）各項賽事攻入7球　勢衝擊朗尼奧雲紀錄？

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阿仙奴發掘出年輕溫拿尼（Ethan Nwaneri），他正接近打破一項英格蘭師兄朗尼（Wayne Rooney）和奧雲（Michael Owen）的紀錄。自從15歲為兵工廠上演地標戰後，溫拿尼已被視為未來巨星。不過，足球史上不乏年少成名卻迅速沉寂的例子，因此他的成長仍需步步為營。

溫拿尼（Ethan Nwaneri）在英超及聯賽盃攻入3球，更在歐聯取得1個入球。（資料圖片） 溫拿尼（Ethan Nwaneri）今季為阿仙奴上陣23場累積700分鐘。（資料圖片） 溫拿尼（Ethan Nwaneri）自14歲起效力阿仙奴至今。（資料圖片）

雖然布卡約沙卡（Bukayo Saka）的缺陣令人惋惜，但17歲的溫拿尼表現出色，足以證明他已經扛起責任，表現獲得高度肯定。

主帥阿迪達（Mikel Arteta）希望溫拿尼能夠避開傷病，不僅在今季扮演重要角色，更能在未來多年成為阿仙奴核心。

如果他的成長勢頭持續，勢必會吸引各大球會開出天價合約。然而，繼續留在酋長球場發展，或許比為金錢離開阿仙奴更明智。無論如何，如果溫拿尼希望將自己的名字鐫刻於阿仙奴名人堂，他有六星期的時間，去達成一個這目標。

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7場比賽決定溫拿尼能否寫下歷史

據《The Athletic》報道，溫拿尼將在3月21日迎來18歲生日，而屆時他能否超越朗尼與奧雲共同保持的紀錄便將揭曉。

這兩名英格蘭傳奇在18歲生日當天，於各項賽事累積攻入9球。而溫拿尼目前已有7球在手，並且還有7場比賽可供衝擊紀錄，當中包括對韋斯咸、諾定咸森林、曼聯及車路士等。

挑戰難度不低，但本季有看過溫拿尼表現的人，應該都會認為他有機會登頂，成為史上最年輕達成此成就的球員。

作者：One Football

原文刊登於 Yahoo 體育

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