阿仙奴發掘出年輕溫拿尼（Ethan Nwaneri），他正接近打破一項英格蘭師兄朗尼（Wayne Rooney）和奧雲（Michael Owen）的紀錄。自從15歲為兵工廠上演地標戰後，溫拿尼已被視為未來巨星。不過，足球史上不乏年少成名卻迅速沉寂的例子，因此他的成長仍需步步為營。

雖然布卡約沙卡（Bukayo Saka）的缺陣令人惋惜，但17歲的溫拿尼表現出色，足以證明他已經扛起責任，表現獲得高度肯定。

主帥阿迪達（Mikel Arteta）希望溫拿尼能夠避開傷病，不僅在今季扮演重要角色，更能在未來多年成為阿仙奴核心。

如果他的成長勢頭持續，勢必會吸引各大球會開出天價合約。然而，繼續留在酋長球場發展，或許比為金錢離開阿仙奴更明智。無論如何，如果溫拿尼希望將自己的名字鐫刻於阿仙奴名人堂，他有六星期的時間，去達成一個這目標。