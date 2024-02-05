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體育
2024-02-05 11:44:22

英超｜阿仙奴榜首大戰挫利物浦　車路士負狼隊普捷天奴認帥位難保（附比賽精華）

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阿仙奴在聯賽榜首大戰，主場擊敗利物浦。(路透社)

阿仙奴在聯賽榜首大戰，主場擊敗利物浦。(路透社)

英超榜首的利物浦，作客酋長球場對阿仙奴，結果紅軍在防線的錯誤，加上少打一人下，以1:3不敵兵工廠，聯賽被阿仙奴收窄到只差2分。至於之前的聯賽，狼隊作客以4:2擊敗車路士，藍戰士主帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）賽後承認自己的帥位受動搖。

賽前阿仙奴聯賽榜上落後5分，要保持爭標機會，今場一定不容有失。結果兵工廠開賽14分鐘，夏維斯（Kai Havertz）單刀雖然被門將艾利臣比加（Alisson Becker）救出，但布卡約沙卡（Bukayo Saka）補中，阿仙奴領先1:0。不過上半場補時的3分鐘，阿仙奴防線遲遲未有解圍，被路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）補腳傳中，省中加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）入網，半場利物浦追平1:1。

沙卡補中為阿仙奴開紀錄。(路透社) 阿仙奴遲遲未解圍，被戴亞斯取得追平機會。(路透社) 艾利臣的錯誤，令利物浦失第2球。(路透社) 干拿迪領第2面黃牌令利物浦打少個。(路透社) 夏維斯為阿仙奴射成3:1。(路透社) 阿仙奴主場以3:1擊敗利物浦。(路透社) 夏維斯為阿仙奴射成3:1。(路透社)

下半場紅軍後防的失誤，再次令球隊落後。艾利臣出迎與隊長華基爾雲達積克（Virgil van Dijk）的誤會，皮球遛後，由加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）把握機會射空門，令主隊在67分鐘再領先。利物浦之後有伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate）在88分鐘領第2面黃牌被逐，阿仙奴補時藉多打一個之利，由夏維斯快放左路單刀，為球隊射成3:1完場。阿仙奴贏波之後，以49分升上聯賽次席，並與利物浦收窄至只差2分。

根夏對車路士帽子戲法

至於今季表現持續令人失望的車路士，主場迎戰狼隊。雖然上半場先由高爾彭馬（Cole Palmer）建功領先，但馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）的入球，加上阿素迪沙斯（Axel Disasi）的烏龍球，令狼隊半場反先2:1。換邊後根夏再入兩球，包括一個12碼，完成帽子戲法並將比數拉開至4:1，即使堤亞高施華（Thiago Silva）為藍戰士追回一球，車路士仍輸2:4。

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車路士主帥普捷天奴就表示：「我們做得未夠好。我自己也是一樣，我會承擔目前狀況的責任。我們今日的表現未如理想，我們沒有適當管理好狀況，當然沒有人是安全。我不想到這裡說我們是最好，我們所有人都有責任。球員要負自己的責任，我也是。在這一刻我們不符合球會的歷史。這是事實，我們要接受，是要受批評，但我們不會放棄。我們會努力改變，如果這方式不對，我們要尋找其他方法解決。」

狼隊4:2擊敗車路士。(路透社) 狼隊4:2擊敗車路士。(路透社) 狼隊4:2擊敗車路士。(路透社) 根夏大演帽子戲法為狼隊擊敗車路士。(路透社) 狼隊4:2擊敗車路士。(路透社) 狼隊4:2擊敗車路士。(路透社)
英超首輪賽程，阿士東維拉對曼聯為爭前四矚目之戰，夏蘭特及沙拿並列英超神射手榜首。（am730製圖） 英超首輪賽程，阿士東維拉對曼聯為爭前四矚目之戰，夏蘭特及沙拿並列英超神射手榜首。（am730製圖） 英超首輪賽程，阿士東維拉對曼聯為爭前四矚目之戰，夏蘭特及沙拿並列英超神射手榜首。（am730製圖） 英超首輪賽程，阿士東維拉對曼聯為爭前四矚目之戰，夏蘭特及沙拿並列英超神射手榜首。（am730製圖） 英超首輪賽程，阿士東維拉對曼聯為爭前四矚目之戰，夏蘭特及沙拿並列英超神射手榜首。（am730製圖） 英超首輪賽程，阿士東維拉對曼聯為爭前四矚目之戰，夏蘭特及沙拿並列英超神射手榜首。（am730製圖） 英超首輪賽程，阿士東維拉對曼聯為爭前四矚目之戰，夏蘭特及沙拿並列英超神射手榜首。（am730製圖） 英超首輪賽程，阿士東維拉對曼聯為爭前四矚目之戰，夏蘭特及沙拿並列英超神射手榜首。（am730製圖） 英超首輪賽程，阿士東維拉對曼聯為爭前四矚目之戰，夏蘭特及沙拿並列英超神射手榜首。（am730製圖） 英超首輪賽程，阿士東維拉對曼聯為爭前四矚目之戰，夏蘭特及沙拿並列英超神射手榜首。（am730製圖） 英超首輪賽程，阿士東維拉對曼聯為爭前四矚目之戰，夏蘭特及沙拿並列英超神射手榜首。（am730製圖） 英超首輪賽程，阿士東維拉對曼聯為爭前四矚目之戰，夏蘭特及沙拿並列英超神射手榜首。（am730製圖） 英超首輪賽程，阿士東維拉對曼聯為爭前四矚目之戰，夏蘭特及沙拿並列英超神射手榜首。（am730製圖）
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