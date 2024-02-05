英超｜阿仙奴榜首大戰挫利物浦　車路士負狼隊普捷天奴認帥位難保（附比賽精華）

英超榜首的利物浦，作客酋長球場對阿仙奴，結果紅軍在防線的錯誤，加上少打一人下，以1:3不敵兵工廠，聯賽被阿仙奴收窄到只差2分。至於之前的聯賽，狼隊作客以4:2擊敗車路士，藍戰士主帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）賽後承認自己的帥位受動搖。 賽前阿仙奴聯賽榜上落後5分，要保持爭標機會，今場一定不容有失。結果兵工廠開賽14分鐘，夏維斯（Kai Havertz）單刀雖然被門將艾利臣比加（Alisson Becker）救出，但布卡約沙卡（Bukayo Saka）補中，阿仙奴領先1:0。不過上半場補時的3分鐘，阿仙奴防線遲遲未有解圍，被路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）補腳傳中，省中加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）入網，半場利物浦追平1:1。

下半場紅軍後防的失誤，再次令球隊落後。艾利臣出迎與隊長華基爾雲達積克（Virgil van Dijk）的誤會，皮球遛後，由加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）把握機會射空門，令主隊在67分鐘再領先。利物浦之後有伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate）在88分鐘領第2面黃牌被逐，阿仙奴補時藉多打一個之利，由夏維斯快放左路單刀，為球隊射成3:1完場。阿仙奴贏波之後，以49分升上聯賽次席，並與利物浦收窄至只差2分。 根夏對車路士帽子戲法 至於今季表現持續令人失望的車路士，主場迎戰狼隊。雖然上半場先由高爾彭馬（Cole Palmer）建功領先，但馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）的入球，加上阿素迪沙斯（Axel Disasi）的烏龍球，令狼隊半場反先2:1。換邊後根夏再入兩球，包括一個12碼，完成帽子戲法並將比數拉開至4:1，即使堤亞高施華（Thiago Silva）為藍戰士追回一球，車路士仍輸2:4。