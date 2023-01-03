英超｜阿仙奴無敵主場迎紐卡素 曼聯撲般尼茅夫

英超馬不停蹄，今晚深夜又上演連場大戰，在榜首有7分優勢的阿仙奴，於今季「無敵」主場迎戰第3位的紐卡素；至於「紅魔」曼聯則在奧脫福招呼般尼茅夫，誓要再贏進逼前列。

兵工廠阿仙奴復賽後繼續勇猛，剛戰作客4比2擊倒白禮頓後，在榜首優勢增至7分，前鋒三叉戟尼基迪亞、加比爾馬天尼利及布卡約沙卡，連續兩仗各入一球，加上中場隊長奧迪加特近兩仗共貢獻3助攻及1入球，火力全開。不過領隊阿迪達被問及目前優勢時強調，阿仙奴滑落的話，現時跟列強的距離，就會變得毫無意義，所以只會專注球隊改進。布卡約沙卡說：「我們要集中下一場，大家都知道紐卡素現時踢得有幾好。」

英超歷史中，沒有球隊在16戰取得43分下，季尾會失落錦標；雖然將帥保持謙虛，而且中後場人腳充裕，尤其兩閘富安健洋及辛真高已可加入戰團，加上今屆主場聯賽7戰全勝，未逢敵手，相信今場必決心向紐卡素，報回上屆聯賽作客落敗之仇。

紐卡素2022年戰績直線向上，可惜上仗僅與列斯聯打成0比0，未能延續聯賽7連勝氣勢，仍排第3；不過，若今晚稍有差池，隨時會被同晚迎戰般尼茅夫的曼聯，搶佔三甲。球隊主力箭頭哥林威爾遜傷愈，今場可取代基斯活特擔正掛帥，配合腳風大順米基爾阿米朗及可出任多個中前場位置的祖連頓，以及隨時候命的「快馬」辛特麥斯明，必以突擊偷襲兵工廠。球隊亦剛宣布從曼聯回收後備門將杜巴卡，再作尼克普比副車。

