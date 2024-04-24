英超｜阿仙奴狂數車路士五球　夏維斯倒戈梅開二度（附比賽精華）

阿仙奴擴大聯賽榜上的領先優勢，在周中的英超賽事，主場以5:0大炒同市的車路士，當中從車路士轉投的夏維斯（Kai Havertz）更是個人梅開二度。兵工廠全取3分，與第2的利物浦拉開3分差距，與曼城亦有4分，不過分別打多1及2場。

倫敦的紅藍大戰，今季的氣氛卻不如往日。阿仙奴雖然仍有爭冠，但車路士已跌至聯賽的第9，來季有否歐洲賽亦成疑。對兵工廠而言，因為爭標對手的利物浦及曼城在之後登場，今仗必須做好自身。球隊結果4分鐘已經領先，李安度杜沙特（Leandro Trossard）接應隊友傳送，推入禁區窄位起腳，為阿仙奴取得領先。車路士之後有幾個機會，只是前線的把握力欠佳，令球隊半場落後1球。