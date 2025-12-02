英超｜阿仙奴簽南美孖仔Quintero　歷來英超邊對兄弟最出名？

今屆阿仙奴人腳充足，幾乎每個位置都有替補，根據外電報道，原來兵工廠繼續在補充新血，剛剛從厄瓜多爾球會 Independiente Del Valle，簽入一對年僅16歲的孖生兄弟艾雲昆坦奴（Edwin Quintero）及賀加昆坦奴（Holger Quintero）。根據報道，這項交易於本周敲定，兩兄弟已飛往倫敦完成加盟手續。 2027年正式投阿仙奴 協議已經落實，但兩兄弟因未滿18歲，未能立即註冊成為阿仙奴球員。根據國際足協對未成年外援轉會的規定，兩人需要在2027年滿18歲後，才能正式加入阿仙奴體系。消息指兩兄弟最擅長位置都是中場，踢法相近。

阿仙奴今年新簽入厄瓜多爾中堅軒卡比（Piero Hincapie），他過去也曾在 Independiente Del Valle的青年軍及一隊效力，未知是否其通風報信，提議兵工廠簽入這兩名同門師弟。 昆坦奴兄弟是 Independiente Del Valle 青年軍中最亮眼的兩名新星，而該會亦以成功的青訓體系著稱，報道指兩兄弟未來有望晉升阿仙奴一隊。

現時在英超之中，嚴格來說沒有一對孖生兄弟，因為紐卡素的右翼積及梅菲（Jacob Murphy）雖然在英超效力多年，但其孖生兄弟祖殊梅菲（Josh Murphy）卻只在較低級別的聯賽效力。 曼聯達施華最經典 至於最出名的英超孖生兄弟，一定是曼聯的巴西達施華兄弟，他們2008年一起加盟，拉菲爾達施華（Rafael da Silva）接替加利尼維利成為正選右閘，為曼聯贏得3次英超，但法比奧達施華卻不算受重用。 原文刊登於 Yahoo 體育