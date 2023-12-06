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體育
2023-12-06 11:11:31

英超｜阿仙奴絕殺盧頓續領榜首　賴斯補時頭槌建奇功（附比賽精華）

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迪格蘭賴斯補時7分鐘建功，為阿仙奴擊敗盧頓。(路透社)

迪格蘭賴斯補時7分鐘建功，為阿仙奴擊敗盧頓。(路透社)

英超榜首的阿仙奴，作客盧頓的堅尼禾夫路球場。在一度落後2:3之下，補時階段最後由迪格蘭賴斯（Declan Rice）頭槌建功，以4:3反勝盧頓，繼續保持在榜首的領先優勢。而同日另一場聯賽，狼隊以1:0小勝般尼。

處於民居中的堅尼禾夫路球場，鄰居在周二（4日）晚迎來吵鬧的一夜。榜首的阿仙奴在20分鐘有個好開始，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）接應隊友橫傳，門前掃入領先。不過兵工廠優勢5分鐘就被抵銷，奧斯豪（Gabriel Osho）接應角球頂入，盧頓迅速追平。兵工廠在完半場前，由加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）接應賓韋特（Ben White）傳中，無人看管下頂成2:1，阿仙奴半場領先。

加比爾馬天尼利為阿仙奴打開記錄。(路透社) 奧斯豪為盧頓追平1:1。(路透社) 加比爾捷西斯為阿仙奴頂成2:1。(路透社) 伊利查艾迪巴約搶先一步頂入，盧頓追平2:2。(路透社) 巴克利的射門一度令盧頓反先3:2。(路透社) 夏維斯為阿仙奴再追平3:3。(路透社) 賴斯末段頭槌建功，令阿仙奴贏4:3。(路透社)

換邊僅4分鐘，盧頓再度追和，同樣來自角球攻勢，伊利查艾迪巴約（Elijah Adebayo）搶於阿仙奴門將大衛拉耶（David Raya）之前頂入，比賽又再度平手。57分鐘，羅斯巴克利（Ross Barkley）禁區左路窄位起腳，皮球在拉耶手底入網，盧頓反先阿仙奴3:2。不過主場球迷開心僅3分鐘，夏維斯（Kai Havertz）門前快腳撞入，令兵工廠追平3:3。下半場的法定補時6分鐘，不過在球證額外的補時，阿仙奴最後的一擊，賴斯把握隊友的傳中，搶點頂入，在補時的7分鐘為兵工廠反勝4:3，全取3分在榜首暫時拉開優勢。

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黃喜燦一箭定江山

至於同日另一場的比賽，狼隊上半場由黃喜燦的入球，以1:0擊敗般尼。落敗的般尼繼續排在聯賽的尾二位置。

黃喜燦為狼隊攻入致勝一球。(路透社) 狼隊一球小勝般尼。(路透社) 狼隊一球小勝般尼。(路透社)
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