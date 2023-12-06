英超｜阿仙奴絕殺盧頓續領榜首　賴斯補時頭槌建奇功（附比賽精華）

英超榜首的阿仙奴，作客盧頓的堅尼禾夫路球場。在一度落後2:3之下，補時階段最後由迪格蘭賴斯（Declan Rice）頭槌建功，以4:3反勝盧頓，繼續保持在榜首的領先優勢。而同日另一場聯賽，狼隊以1:0小勝般尼。

處於民居中的堅尼禾夫路球場，鄰居在周二（4日）晚迎來吵鬧的一夜。榜首的阿仙奴在20分鐘有個好開始，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）接應隊友橫傳，門前掃入領先。不過兵工廠優勢5分鐘就被抵銷，奧斯豪（Gabriel Osho）接應角球頂入，盧頓迅速追平。兵工廠在完半場前，由加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）接應賓韋特（Ben White）傳中，無人看管下頂成2:1，阿仙奴半場領先。