英超︱阿仙奴落實加比爾捷西斯加盟　曼城簽入加雲菲臘斯(更新)

今夏積極擴軍的阿仙奴，宣布簽入曼城的巴西前鋒加比爾捷西斯（Gabriel Jesus），成為球會今季的第4筆轉會。至於曼城在放走加比爾捷西斯後亦確定，簽入列斯聯的加雲菲臘斯（Kalvin Phillips）。

25歲的加比爾捷西斯，在曼城簽入挪威中鋒夏蘭特（Erling Haaland）後，在藍月亮的位置將受到動搖，而阿仙奴據報斥資4,500萬英鎊（約4.27億港元）簽入這位巴西前鋒。阿仙奴主帥阿迪達在球會的聲明表示：「球會在招募球員方面做了很出色的工作。」

將會穿上阿仙奴的9號球衣的加比爾表示：「能為曼城比賽我很歡樂，在我覺得對比我初來英國之時，已是一個更好的球員，贏了11個錦標，還有4個英超冠軍對我來說都是特別的。我想感謝過去5年半來在曼城支持我的每一位，包括領隊、隊友以及球迷。」

阿仙奴今夏除了簽入加比爾捷西斯，還有波圖的中場法比奧韋拉（Fabio Vieira）、門將的馬特端納（Matt Turner）以及巴西小將的馬昆荷斯（Marquinhos）。而加比爾捷西斯亦是阿仙奴陣中第3個叫加比爾（Gabriel）的巴西球員。

加雲菲臘斯簽約6年

至於英超冠軍的曼城，在加比爾離隊之後亦宣布有新兵。球隊確定簽入了列斯聯的27歲中場加雲菲臘斯。加雲菲臘斯與曼城簽約6年，直至2028年夏天，並將會代替今夏離隊的巴西中場費蘭甸奴（Fernandinho），加雲菲臘斯會穿上曼城的4號球衣，據報周薪達15萬英鎊。