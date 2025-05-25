英超｜阿仙奴諾定咸森林門將爭金手套　拉耶稍佔上風

阿仙奴門將大衛拉耶（David Raya）於紐卡素一戰，作出多次精彩撲救，力保清白之身，收穫今季第13場零封，亦替球隊提前鎖定來屆歐聯入場券。 這名西班牙門將，與諾定咸森林的馬斯素斯（Matz Sels）在英超金手套競爭中齊齊並列榜首，雙雙錄得13場零封，目前只餘一輪比賽。 馬斯素斯原本有望在對韋斯咸一戰中再添一場零封，不過賽事末段遭查洛保雲（Jarrod Bowen）攻破大門，令他未能突破目前成績，使得爭奪戰一直延續至煞科日。

阿仙奴對修咸頓難度較低 考慮到最後一輪的對手，拉耶應稍佔優勢。阿仙奴將主場迎戰榜尾球隊修咸頓，而馬斯素斯則要面對仍為歐戰資格爭持不下的車路士，難度相對更高。 不論誰最終勝出，今年的金手套得主清白場次極可能創下歷來最低之一，可見英超競爭愈來愈激烈。祖赫特（Joe Hart）於2014至15年賽季僅以14場零封奪冠，保持着最低紀錄。 如拉耶成功蟬聯，這將是他連續第2季贏得金手套，上季他以16場零封奪得此獎。

至於馬斯素斯，若能後來居上，不但將成為諾定咸森林史上首名贏得英超三大「金獎」（金靴、金手套、助攻王）之一的球員，也會是繼泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）於2016/17後，第二名獲此殊榮的比利時門將。 作者：One Football 原文刊登於 Yahoo 體育