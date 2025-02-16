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體育
2025-02-16 13:53:13

英超｜阿仙奴贏李城　奇兵馬連奴入兩粒：我第一次踢前鋒

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阿仙奴在周六早場以2:0擊敗李斯特城，西班牙中場米基爾馬連奴（Mikel Merino）臨危受命擔任前鋒，後備上陣梅開二度，成為球隊「奇兵」。(路透社)

阿仙奴在周六早場以2:0擊敗李斯特城，西班牙中場米基爾馬連奴（Mikel Merino）臨危受命擔任前鋒，後備上陣梅開二度，成為球隊「奇兵」。(路透社)

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阿仙奴在周六早場以2:0擊敗李斯特城，西班牙中場米基爾馬連奴（Mikel Merino）臨危受命擔任前鋒，後備上陣梅開二度，成為球隊「奇兵」。

由於夏維斯和加比爾捷西斯本賽季報銷，加上馬天尼利與沙卡雙雙缺陣，阿仙奴目前只剩下三名前鋒：包括杜沙特（Leandro Trossard）、史達寧（Raheem Sterling）及年輕新星溫拿尼（Ethan Nwaneri）。或許現在他們有了第四個選擇，因為馬連奴這名防中完美地把握時機，兩度插入禁區，冷靜且精準地接應傳中破門。雖然他未必每週都踢前鋒，但主帥阿迪達似乎在傷兵潮中，找到一個可行的解決方案。

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會不會更多機會踢前鋒？

「他（阿迪達）告訴我，會讓我以前鋒身份上場。」馬連奴接受英國《TNT Sports》訪問時表示，「今天早上我還和其中一位助教討論過，說實話，這對我來說是個驚喜，因為這是我職業生涯中第一次踢這個位置。他叫我以前鋒身份上場，發揮自己的優勢，幸運地，我今天成功用兩個入球幫助球隊。」

情人節禮物送太太

「我不知道，說真的，我不覺得會吧。有趣的是，我職業生涯也只有另外兩次梅開二度，這次是我第一次後備上陣踢前鋒時攻入兩球，不過今天確實是個好日子。說起來，我忘了送禮物給我太太當情人節禮物，所以這兩個入球就送給她吧，我相信這比玫瑰或朱古力更有意義！」、「今天是場硬仗，我們知道來到這個出色的球場，面對為護級而戰的球隊，必定不容易。但這類比賽往往能激發鬥志，幸好有這些熱情的球迷支持，一切都變得簡單很多。感謝他們，也感謝在家中為我們加油的所有人，這是一支了不起的球隊，而像今天這樣的比賽對球隊十分重要。」

談爭冠形勢 「好事終會到來」

「這是一個漫長的賽季，我們從一開始就在說，這是一場長跑，我們必須一直保持壓力。如果我們繼續這樣踢下去，每場比賽都全力以赴，好事終會到來。」

原文刊登於 Yahoo 體育

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