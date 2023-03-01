英超｜阿仙奴迎愛華頓誓復仇 力保5分優勢

「兵工廠」阿仙奴，今晚香港時間深夜在酋長球場，迎戰愛華頓(02/03 03:45)的英超補賽，除為報上月作客一敗之辱外，更誓要全取3分，以保持5分優勢壓住力圖衛冕的曼城。
阿仙奴上月初1球敗走愛華頓，之後再連失5分，一度失去英超榜首位置，可幸近兩仗再演「作客王」本色，連挫阿士東維拉及李斯特城，重奪優勢，當中巴西前鋒加比爾馬天尼利表現最搶鏡，連續兩仗有士哥，配合上仗交出助攻、踢「偽9號」的李安度杜沙特及英格蘭翼鋒布卡約沙卡，鋒力有保證。
兵工廠不但在今屆作客已取得的分數(31分)，已超越上季作客總數(28分)；若今戰主場贏波，更是自2003/04及07/08年球季後，第3支阿仙奴大軍可以在25戰後累積60分，對球隊爭取19年來首個英超寶座，具象徵意義。兵工廠中場悍將湯馬士柏迪上仗已後備復出，實力更為完整。
對手愛華頓，上次交手靠中堅達高斯基入球，為當時新帥達治取得上任後首勝，可惜主力前鋒卡維特利雲又要養傷，馬奧比把握力一般，球隊再墮護級漩渦；數據更顯示，拖肥在英超史上從未作客贏過當時「一哥」球會，今戰只望求和。
利物浦再鬥狼隊望反彈
另一場英超補賽，利物浦對狼隊(02/03 04:00)，兩軍今年已3次接戰，利物浦在英足盃重賽淘汰對手，但上月初英超作客則吞狼隊3蛋。紅軍今場贏波可壓倒同分富咸，重上英超第6位；但在前鋒達雲紐尼斯或續缺陣下，要贏狼隊亦非易事。
曼聯捧盃後首戰韋斯咸
另外，英足盃16強賽今晚續上演4場，最矚目是剛贏得英聯盃的曼聯，迎戰剛在聯賽大勝的韋斯咸(02/03 03:45)。紅魔氣勢如虹，在近7場入7球的大勇鋒將拉舒福特領軍下，有望在奧脫福贏心繫護級的韋斯咸，續向四冠王進發。