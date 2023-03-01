英超｜阿仙奴迎愛華頓誓復仇 力保5分優勢

「兵工廠」阿仙奴，今晚香港時間深夜在酋長球場，迎戰愛華頓(02/03 03:45)的英超補賽，除為報上月作客一敗之辱外，更誓要全取3分，以保持5分優勢壓住力圖衛冕的曼城。

阿仙奴上月初1球敗走愛華頓，之後再連失5分，一度失去英超榜首位置，可幸近兩仗再演「作客王」本色，連挫阿士東維拉及李斯特城，重奪優勢，當中巴西前鋒加比爾馬天尼利表現最搶鏡，連續兩仗有士哥，配合上仗交出助攻、踢「偽9號」的李安度杜沙特及英格蘭翼鋒布卡約沙卡，鋒力有保證。