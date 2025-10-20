英超｜阿仙奴近兩季第14次藉角球入波 拋離維拉

阿仙奴再次憑著角球攻勢取得入球，最終以1球作客小勝擊敗富咸，重返英超聯賽榜榜首位置。
但在該角球攻勢取得入球前，近9仗沒有入球的前鋒基奧基尼斯 (Viktor Gyokeres) 卻在禁區內跌到，未能錄得攻門，亦綜合了兵工廠頭55分鐘乏善足陳的表現。
富咸的4-4-2陣式防守穩固，邊路經常會以二人防守，更加不斷輪流派人阻塞槍手左路攻勢，令卡拉科利 (Riccardo Calafiori) 也要經常上前助攻，他上半場差點就能夠先開紀錄，可惜因越位而被判入球無效。
對富咸第7次角球得手
阿仙奴最終在第七個角球攻勢下取得入球。其實前六個角球攻勢的變化甚多，包括了兩次短角球，令對手防不勝防。領隊阿迪達 (Mikel Arteta) 曾表現希望球隊可以各項進攻表現都可以稱王，當中包括死球攻勢。
該入球來自標誌性的內彎角球處理，加比爾 (Gabriel) 再次成為目標人物。該巴西國家隊中堅今次衝向前柱，並以頭槌接應布卡約沙卡 (Bukayo Saka) 的傳送後傳到伏兵後柱的李安度杜沙特 (Leandro Trossard) 亦以膝部附近位置成功撞入，取得全場唯一一個入球。
5球拋離維拉
該入球亦是阿仙奴自上季以來的第14個角球攻勢入球，比第二位的阿士東維拉的9球還要多5球。兵工廠往往能夠憑著死球攻勢打破僵局，並以穩健的防守保住勝局到完場，全取3分，看來今季此情況將會繼續出現，而這亦是冠軍球隊應有的實力及能耐呢。
原文刊登於 Yahoo 體育