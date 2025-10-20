英超｜阿仙奴近兩季第14次藉角球入波　拋離阿士東維拉

阿仙奴再次憑著角球攻勢取得入球，最終以1球作客小勝擊敗富咸，重返英超聯賽榜榜首位置。

但在該角球攻勢取得入球前，近9仗沒有入球的前鋒基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）卻在禁區內跌到，未能錄得攻門，亦綜合了兵工廠頭55分鐘乏善足陳的表現。

富咸的4-4-2陣式防守穩固，邊路經常會以2人防守，更加不斷輪流派人阻塞槍手左路攻勢，令卡拉科利（Riccardo Calafiori）也要經常上前助攻，他上半場差點就能夠先開紀錄，可惜因越位而被判入球無效。

對富咸第7次角球得手

阿仙奴最終在第7個角球攻勢下取得入球。其實前6個角球攻勢的變化甚多，包括了2次短角球，令對手防不勝防。領隊阿迪達（Mikel Arteta）曾表現希望球隊可以各項進攻表現都可以稱王，當中包括死球攻勢。