英超｜阿仙奴重登榜首 邊個入波？

阿仙奴英超第7輪賽事作客鬥賓福特，順利以3比0擊敗對手，取得今季英超第6場勝仗，並以18分重上榜首，力壓早一晚贏狼隊3球、以17分過一晚「一哥癮」的曼城；至於同得17分，得失球較差的熱刺則跌落第三位。

阿仙奴今場開波已主動進攻，而主場的賓福特亦一如以往，積極回應，組織反擊。至17分鐘，兵工廠中堅威廉沙列巴(Saliba)接應角球，前柱位置頭球「跣後」遠柱入網，打開紀錄。至28分鐘，加比爾捷西斯(Gabriel Jesus)突入禁區接應中場格列沙加的左腳妙傳，頭槌頂成2比0，助兵工廠以兩球領先上半。

「新韋拉」入世界波

雙方下半場繼續互有攻守，控制戰局的兵工廠，至49分鐘，憑今場正選上陣的「新韋拉」法比奧韋拉(Fabio Vieira)，於禁區外左腳遠射貼柱入網，擴大優勢至3球。55分鐘，捷西斯左路接應快速直線入禁區埋門，僅被對手門將大衛拉耶救出。賓福持最終未能破蛋，主場輸0比3。