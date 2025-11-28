英超｜阿仙奴點解今季表現更上一層樓？板凳深度加強成關鍵

昨日的歐聯分組賽賽事，阿仙奴以3比1技術性擊敗今季各項賽事未嘗一敗的拜仁慕尼黑，賽後就連前熱刺隊長哈利卡尼 (Harry Kane) 也表示甘拜下風。兵工廠今季5場歐聯分組賽全勝，高居榜首位置。英超聯賽方面亦以6分領先優勢獨領群雄。
槍手今季表現更上一層樓，主要原因是領隊阿迪達 (Mikel Arteta) 成功令到隊內的位置競爭保持健康。每一位球員都會視正選上陣為一種榮譽，誓要以好表現保住正選機會，所以每位後備球員都準備就緒，當有機會上陣的時候都會交出好表現。
昨日後備上陣協助球隊建功的馬杜基 (Noni Madueke) 及馬天尼利 (Gabriel Martinelli) 正是一個絕佳例子。兩名球員亦令到兵工廠的進攻板凳深度變得更深。
當一位球員因傷退下火線或缺陣時，另一位球員總是能夠挺身而出，稱職地填補其位置。在加比爾 (Gabriel Magalhaes) 的缺陣下，昨晚就憑著添巴 (Jurrien Timber) 的頭鎚接應，替球隊先開紀錄。而替補加比爾中堅位置的莫斯基拉 (Cristhian Mosquera)，昨晚亦成功凍結哈尼卡尼，表現比大部份更具經驗的中堅還要好。而迪格蘭賴斯 (Declan Rice) 及布卡約沙卡 (Bukayo Saka) 也一同分擔因奧迪加特的隊長一職，盡顯領導才能。
當約基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）及加比爾捷西斯 (Gabriel Jesus) 傷癒復出，再加上另一表現突出的米基爾美連奴 (Mikel Merino)，兵工廠的前線火力只會變得更加旺盛。
周一凌晨作客車路士
阿仙奴將會於星期一凌晨00︰30作客次席車路士，將成榜首關鍵戰。
