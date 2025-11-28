英超｜阿仙奴點解今季表現更上一層樓？板凳深度加強成關鍵

昨日的歐聯分組賽賽事，阿仙奴以3比1技術性擊敗今季各項賽事未嘗一敗的拜仁慕尼黑，賽後就連前熱刺隊長哈利卡尼 (Harry Kane) 也表示甘拜下風。兵工廠今季5場歐聯分組賽全勝，高居榜首位置。英超聯賽方面亦以6分領先優勢獨領群雄。

槍手今季表現更上一層樓，主要原因是領隊阿迪達 (Mikel Arteta) 成功令到隊內的位置競爭保持健康。每一位球員都會視正選上陣為一種榮譽，誓要以好表現保住正選機會，所以每位後備球員都準備就緒，當有機會上陣的時候都會交出好表現。