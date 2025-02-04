英超｜阿仙奴18歲新星季初拒絕外借 史基拿崛起之路

阿仙奴以5︰1大勝曼城，左閘李維士史基拿（Myles Lewis-Skelly）放異彩，阿迪達在賽後被問及李維士史基拿的「堅韌性」時，這位阿仙奴主帥毫不猶豫地將所有功勞歸於這名年輕的弟子：「這全是他自己的努力。」 李維士史基拿季初堅決留隊 這一點從本賽季開始便展現出來，當時這年僅18歲的球員仍未在英超上陣過，外界曾討論是否應該將他外借，以獲得更多比賽經驗，但李維士史基拿堅決拒絕。他篤定地表示，要留在一隊。 當然你也可以說是有幸運成份，阿仙奴兩閘傷兵甚多，阿迪達可用棋子有限，惟有放膽讓李維士史基拿上陣。而機會永遠留俾有準備的人，李維士史基拿在一隊表現非常搶眼，更在大勝曼城之中入了一球，亦是其英超處子入球。

阿迪達在賽後補充道，教練團隊向這名18歲的小將表示需要「在對方禁區地帶製造更多威脅」，這一點在他的入波中到了充份體現。值得注意的是，這類評價通常只會在年輕球員已經站穩腳跟後才會出現，而這場比賽，僅僅是李維士史基拿的第10場英超比賽。他的成長速度，遠遠超出預期。 而他入波後，還模仿夏蘭特的「冥想」慶祝動作。 不少英超球迷（阿仙奴球迷除外）認為這種行為有些過火，甚至可能引來報復。然而，這一次，這位年輕人先是用雙腳證明了自己，然後才選擇用行動回擊。顯然，李維士史基拿沒有忘記去年9月那場與曼城打得火氣十足的比賽。在比賽的爭執時刻，夏蘭特曾向李維士史基拿吼道：「你係乜水？」 依家，他知道了。整個歐洲足壇，也都知道了。

李維士史基拿的崛起，讓阿仙奴更加了解自己，深化球隊的身份認同。即使這個賽季仍可能面對一些挫折，但阿迪達的團隊始終堅持給李維士史基拿與溫拿尼（Ethan Nwaneri）寶貴的比賽時間，這也讓他們迅速站穩陣腳，為未來五年的發展奠定了基礎。 打甩對狼隊紅牌關鍵 值得一提的是，李維士史基拿原本可能無緣這場比賽。如果阿仙奴沒有成功推翻他在對狼隊比賽中的紅牌，他本來應該停賽。對於一名年僅18歲的球員來說，當時的爭議與壓力本可以讓他動搖。 這是屬於李維士史基拿的一天，也預示著阿仙奴的未來。

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