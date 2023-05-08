英超｜阿仙奴2:0客破紐卡素 繼續追趕榜首位置

英超第35輪，阿仙奴作客紐卡素，憑隊長馬田奧迪加特（Martin Odegaard）遠射建功及對方中堅舒亞（Fabian Schär）擺烏龍，加上紐卡素在比賽中不幸兩次中柱，有驚無險以2:0勝出。
阿仙奴目前仍在聯賽榜落後給曼城1分，且被對方多賽1場，但在剩餘3輪比賽中，爭冠未完全絕望。
擁有主場之利的紐卡素在比賽早段藉掌握優勢，攻勢一浪接一浪，僅開賽兩分鐘就有積及梅菲（Jacob Murphy）先射中柱，然後踢至8分鐘，紐卡素球員禁區外射門疑「省」中阿仙奴球員的手，球證原本判罰12碼，但在VAR介入重看慢鏡，確認皮球是踢中大腿，因此推翻了12碼的判決。
逃過兩劫的阿仙奴，14分鐘第一次中框射門就取得入球，奧迪加特禁區外接應橫傳，控完推順即離門30碼起左腳射個彈地波，死角入網。這位隊長7分鐘後再送出一記直線，給馬天尼利入禁區半單刀起腳，被樸比用腳擋出，隨後他再跟進入禁區左路起腳，同樣被這位紐卡素門將擋出底線。
阿仙奴門將藍斯度一樣有精彩撲救鏡頭，包括27分鐘同樣用左腳擋出祖斯夫韋歷克的近射，而下半場早段也救出了舒亞的頭槌，加上門柱再度幫手，48分鐘時擋了伊薩的頭槌攻門，令紐卡素一直無法將比數扳平。久攻不下，踢到71分鐘再遭對方靠一次反擊破門，馬天尼利沿左路殺落禁區底線出球，舒亞門前將皮球擋入自家大門，兵工廠最後就靠這兩個入球，在聖占士公園袋走3分。