英超｜阿仙奴2:0破紐卡素　繼續追趕榜首位置

英超第35輪，阿仙奴作客紐卡素，憑隊長馬田奧迪加特（Martin Odegaard）遠射建功及對方中堅法比安舒哈（Fabian Schar）擺烏龍，加上紐卡素在比賽中不幸兩次中柱，有驚無險以2:0勝出。阿仙奴目前仍在聯賽榜落後給曼城1分，且被對方多賽1場，但在剩餘3輪比賽中，爭冠未完全絕望。

擁有主場之利的紐卡素在比賽早段藉掌握優勢，攻勢一浪接一浪，僅開賽兩分鐘就有積及梅菲（Jacob Murphy）先射中柱，然後踢至8分鐘，紐卡素球員禁區外射門疑「省」中阿仙奴球員的手，球證原本判罰12碼，但在VAR介入重看慢鏡，確認皮球是踢中大腿，因此推翻了12碼的判決。