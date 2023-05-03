英超︱阿仙奴3:1破車路士　林伯特領軍6連敗

失落聯賽冠軍主動權的阿仙奴，在周中的聯賽面對已個多月未贏過的車路士。在車路士防線漏洞頻頻之下，阿仙奴以3:1擊敗車路士，重上聯賽榜首，不過仍多打曼城2場。至於車路士已累積各項賽事的6連敗。

兩支倫敦球隊的碰頭，阿仙奴主場面對近況更低沉的車路士。18分鐘就打開紀錄，馬田奧迪加特（Martin Odegaard）接應格列沙加（Granit Xhaka）地波的傳中，禁區頂彎入遠柱，令兵工廠取得領先。這位阿仙奴隊長，在31分鐘又與沙加合作，藍戰士防線仍然未有防範之下，又被奧迪加特禁區內建功，將比數擴大。3分鐘後，加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）混戰中再把握機會射入，阿仙奴半場已領先3球。