英超｜阿仙奴4:0大破愛華頓 榜首優勢拉開至5分

英超周中補賽，阿仙奴主場迎戰身陷護級旋渦的愛華頓，以4:0大炒對手，報回首循環以1:0落敗之仇。賽後阿仙奴拋離次席曼城5分，阿迪達強調球隊爭冠之路不會就此停步。
阿仙奴今場再次排出無鋒陣，由托沙、馬天尼利及布卡約沙卡合組鋒線，防中湯馬斯傷癒復出，先列後備；而愛華頓方面，久疏戰陣的中堅米高堅尼重返正選，至於前鋒線的卡法路雲未能趕及復出，改由馬奧比擔任正選攻堅。
阿仙奴在40分鐘打破缺口，辛真高交出精準傳送，布卡約沙卡窄角度射入，6分鐘後，愛華頓防中基耶「發波瘟」解圍不及，被布卡約沙卡搶走皮球，讓早前食詐糊的馬天尼利直搗黃龍射入，阿仙奴半場已領先拖肥糖2:0；易邊後戰至71分鐘，格列沙加傳至左路，托沙回傳，馬田奧迪加特第一時間射入，兵工廠領先至3:0。80分鐘，馬天尼利梅開二度兼埋齋，阿仙奴大炒拖肥4蛋，賽後以25場60分高踞榜首，領先次席曼城5分。而愛華頓則以25場21分續排尾3，繼續徘徊在降班邊緣。
阿迪達讚揚球隊：每個人都有爭冠的熱情
賽後，阿迪達被問及球隊是英超爭冠大熱時，他說：「你們知道我的答案。我喜歡的是每個人都有爭冠的熱情，我們不會就此停步，要繼續作戰下去。看看今場比賽便了解阿仙奴可以踢得更好，特別是上半場演出。」
阿迪達又點名稱讚辛真高妙傳助攻布卡約沙卡先開紀錄，他說：「球員要主動創造埋門機會，不能夠只在球場上等待機會發生。」
利物浦2:0輕取狼隊 升上第6位
另一場英超補賽，利物浦主場以2:0擊敗狼隊，終結2場不勝，與踢多1場的第4位熱刺相差6分。
今場利物浦作出6個調動，達雲紐尼斯重返正選取代加保，與沙拿、迪奧高祖達組成三叉戟。開賽僅4分鐘，狼隊便接連有機會，祖奧莫天奴起腳被阿里遜撲出，隨後的角球，沙拉比亞凌空抽射僅斜出。紅軍慢慢取得優勢，40分鐘，紐尼斯左路傳中，艾利亞治近門竟然頂不中目標，及至補時2分鐘，艾利亞治又接應紐尼斯的傳送，今次於禁區勁射，門將祖斯沙神救，兩軍半場互無紀錄。
下半場，艾利亞治與紐尼斯於55分鐘再合作，前者起腳又被祖斯沙撲走。66分鐘，祖達妙傳，紐尼斯近門撞入，晏菲路全場慶祝，但VAR判祖達犯規在先。祖達在6分鐘後終找到助攻，於罰球攻勢裡回傳予雲迪克頂入，紅軍終破缺口。77分鐘，森美卡斯殺入禁區左路傳中，沙拿射入，最終利物浦以2:0擊敗狼隊。