英超｜阿仙奴5:1炒曼城　曼聯負水晶宮兼折將

英超重頭戲，阿仙奴主場大勝曼城5:1。 曼城開賽只是2分鐘，就送禮失守。文路爾艾簡治（Manuel Akanji）失去控球權後，兵工廠的夏維斯（Kai Havertz）橫傳馬田奧迪加特（Martin Odegaard）先開紀錄，並憑這球領先上半場。 換邊後10分鐘，曼城追平，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）頭槌破網。但在不夠2分鐘之後，曼城再次失守，湯馬士柏迪（Thomas Partey）射門，省中史東斯（）改變方向入網，兵工廠火速再度領先。

要全力追趕榜首利物浦的阿仙奴，得勢不饒人，18歲的李維士史基拿（Myles Lewis-Skelly）推回大位彎入，把比數擴大至3:1，這是他為阿仙奴取得的首個入球。 阿仙奴76分鐘在一次快速反擊中得手，進一步拋離比數，夏維斯射地波遠柱入網。兵敗如山倒的曼城無力反撲，在補時階段，阿仙奴再憑另一名小將溫拿尼（Ethan Nwaneri）鎖定5:1勝局。

阿仙奴賽後24戰50分，繼續排第二位，落後少踢一場的利物浦6分。同樣24戰的曼城，仍然排第四，與利物浦的差距有15分。