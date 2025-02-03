英超｜阿仙奴5:1炒曼城 曼聯負水晶宮兼折馬天尼斯

英超重頭戲，阿仙奴主場大勝曼城5:1。 曼城開賽只是兩分鐘，就送禮失守。阿簡治失去控球權後，兵工廠的夏維斯橫傳奧迪加特先開紀錄，並憑這球領先上半場。 換邊後10分鐘，曼城追平，夏蘭特頭槌破網。但在不夠兩分鐘之後，曼城再次失守，湯馬士柏迪射門，省中史東斯改變方向入網，兵工廠火速再度領先。
要全力追趕榜首利物浦的阿仙奴，得勢不饒人，18歲的路易斯史基利推回大位彎入，把比數擴大至3:1，這是他為阿仙奴取得的首個入球。 阿仙奴76分鐘在一次快速反擊中得手，進一步拋離比數，夏維斯射地波遠柱入網。兵敗如山倒的曼城無力反撲，在補時階段，阿仙奴再憑另一名小將旺拿尼鎖定5:1勝局。
阿仙奴賽後24戰50分，繼續排第二位，落後少踢一場的利物浦6分。同樣24戰的曼城，仍然排第四，與利物浦的差距有15分。
另一場賽事，曼聯0:2不敵水晶宮，過去6場主場的英超賽事輸了5場。陣中後防主力利辛度馬天尼斯看來膝部嚴重受傷退下火線。水晶宮的馬迪達包辦兩個入球，取勝後24戰30分壓過紅魔鬼，升上第12位，少一分的曼聯排在13位。
熱刺作客2:0擊敗賓福特，稍為減輕領隊普斯迪高路的壓力。熱刺靠對方烏龍球先開紀錄，柏沙亞在尾段攻入另一球。熱刺賽後升上14位，距離降班區有10分。
原文刊登於 香港電台