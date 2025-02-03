英超｜阿仙奴5:1炒曼城 曼聯負水晶宮兼折馬天尼斯

阿仙奴主場大勝曼城5:1。18歲新星路易斯史基利妙射破網攻入職業生涯處子球，並做出對方射手艾寧夏蘭特的招牌「打坐」慶祝動作，報首循環被後者羞辱之仇。（路透社）

英超重頭戲，阿仙奴主場大勝曼城5:1。 曼城開賽只是兩分鐘，就送禮失守。阿簡治失去控球權後，兵工廠的夏維斯橫傳奧迪加特先開紀錄，並憑這球領先上半場。 換邊後10分鐘，曼城追平，夏蘭特頭槌破網。但在不夠兩分鐘之後，曼城再次失守，湯馬士柏迪射門，省中史東斯改變方向入網，兵工廠火速再度領先。

要全力追趕榜首利物浦的阿仙奴，得勢不饒人，18歲的路易斯史基利推回大位彎入，把比數擴大至3:1，這是他為阿仙奴取得的首個入球。 阿仙奴76分鐘在一次快速反擊中得手，進一步拋離比數，夏維斯射地波遠柱入網。兵敗如山倒的曼城無力反撲，在補時階段，阿仙奴再憑另一名小將旺拿尼鎖定5:1勝局。

阿仙奴賽後24戰50分，繼續排第二位，落後少踢一場的利物浦6分。同樣24戰的曼城，仍然排第四，與利物浦的差距有15分。