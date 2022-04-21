英超︱阿古路甘賓尼入選名人堂

第2年的英超名人堂今日(21日)揭曉，除了早前公布的前曼聯及愛華頓射手朗尼（Wayne Rooney）與前阿仙奴隊長韋拉（Patrick Vieira）之後，由球迷票選的結果，曼城的一對球員阿古路（Sergio Aguero）及甘賓尼（Vincent Kompany）在首次投票就獲選，也令科拿（Robbie Fowler）、泰利（John Terry）、蘇甘寶（Sol Campbell）、拿鐵斯（Matt Le Tissier）等名將繼續落選。

英超賽會今日公布，2022年的英超名人堂入選名單，除了早前率先公布的朗尼及韋拉，其餘6名均由全球的球迷票選。而今屆的投票也包含在上屆未有入選的球員，當中包括阿仙奴的阿當斯（Tony Adams）、蘇甘寶、利物浦名將的科拿、奧雲（Michael Owen）、車路士的泰利以及修咸頓的拿鐵斯等。

利物浦科拿奧雲再落選

在經過投票後，6位新入選名人堂的球星之中，去年因為突發心臟病而黯然退役的前曼城射手阿古路與守將甘賓尼，在首次票選就獲選，當中阿古路更是一眾名人堂中最年輕的一員。其餘4人包括前車路士射手杜奧巴（Didier Drogba）、前曼聯門神舒米高（Peter Schmeichel）、前曼聯中場史高斯（Paul Scholes）以及前阿仙奴射手伊恩胡禮（Ian Wright）。

這是英超成立以來的第2屆的名人堂選舉。根據英超聯去年設立的名人堂條件，除了在英超成立後，於場內有非凡的紀錄，還包括需要上陣多過200場、曾入選10周年及20周年代表隊、曾贏過英超金靴或金手套、曾當選英超年度最佳球員、贏得至少3個英超冠軍及在英超取得100個入球或100場不失球紀錄等。