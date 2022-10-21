英超｜阿士東維拉慘吞富咸三蛋 謝拉特賽後即被炒

英超快車，阿士東維拉作客被富咸大炒3：0，賽後排尾四，只離降班區一分，領隊謝拉特（Steven Gerrard）賽後直言處境艱難，但絕不會放棄。不過，完場後僅一小時，會方就宣布謝拉特下台。

阿士東維拉整場比賽都處於被動狀態，開賽僅36分鐘，富咸一次角球攻勢造成混亂，由夏里遜列特（Harrison Reed）射入開紀錄，半場領先1：0。下半場62分鐘，阿士東維拉的杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz）以頭頂撞對方的前鋒米祖域（Aleksandar Mitrovic），被罰紅牌出場，阿士東維拉被迫以10人作戰。

打少一個後，阿士東維拉5分鐘後便再失守，右閘卡殊（Matty Cash）禁區犯下手球，導致球隊輸十二碼，米祖域射入十二碼。完場前，後防大將泰朗明斯（Tyrone Mings）擺烏龍，最終維拉以0：3大敗。賽後，維拉排尾四，只領先尾三的狼隊一分。

阿士東維拉賽後一小時後在官網發出一份簡短聲明：「球會可以確認，主帥謝拉特已經離開了球會，立即生效。我們要感謝他辛勤的工作和承諾，並祝願他未來一切順利。」