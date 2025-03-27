英超｜阿諾特對利物浦有幾重要？數據分析多項排第一 射門次數第4

阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）自2016年12月首次為利物浦一隊上陣以來，早已成為球隊戰術體系中不可或缺的一員。BBC做了詳細數據分析，了解他對利物浦重要性有幾大。 阿諾特是僅次於沙拿（Mohamed Salah），是利物浦在於英超上陣時間第二多的球員，他對球隊的實際影響力，絕不止於出場時間那麼簡單。 以下幾項數據能更清晰說明阿諾特貢獻：

射門次數：排名全隊第4，僅次於沙拿、法明奴（Roberto Firmino）及文尼（Sadio Mane），亦即「埃及文明」前鋒組合；

創造機會次數：累積514次，比沙拿多3次，位居全隊第一；

入球+助攻總數：再度排在「埃及文明」之後，位列第4；

傳中次數：受惠於他是主要開角球的球員，他與羅拔臣（Andy Robertson）在傳中方面遙遙領先其他人；

觸球次數：累積22,180次，高於羅拔臣（20,855）及雲迪克（Virgil van Dijk，20,430），利物浦陣中無人能及。 攔截次數勝雲迪克 不過，阿歷山大阿諾特的防守能力歷來備受討論，不少人認為他在防守端表現不如進攻亮眼，但他的攔截次數其實十分突出，可見他的防守帶有很高的賭博性。 他累積完成307次攔截，遠超雲迪克（248次），其他利物浦球員同期無一人突破200次。

他在封阻方面亦有貢獻，累計42次，與干拿迪（Ibrahima Konaté）並列第4，僅次於雲迪克（112次）、祖爾麥迪比（Joel Matip，60次）及祖高美斯（Joe Gomez，45次）。阿諾特自2016年首次為利物浦一隊上陣以來，早已成為球隊不可或缺的一員。BBC做了詳細數據分析，了解他對利物浦重要性有幾大。 失敗攔截次數最多 當然，公平起見，他的防守缺點亦應一併呈現。他在某些指標上亦「高踞榜首」： 被對手突破次數：這項數據曾於今年2月被外界放大討論，當時他被曼城翼鋒杜古（Jeremy Doku）連環突破，雖然對方最終無建樹；

失敗攔截次數：他是利物浦被突破最多的球員，合共147次（第二名為136次）；

失誤導致對方射門的次數：雖然只有4次直接導致失球，但其18次失誤引致對手射門，則是利物浦近8年來除艾利臣（Alisson）之外最多的。 阿歷山大阿諾特在利物浦的旅程，無可避免地包含了高低起伏，但整體而言，他絕對是球會近代最正面、最具代表性的球員之一。 如何尋找一名能夠取代他「產出」的球員，將成為主帥史洛治（Arne Slot）與利物浦球迷來季需要面對的重大課題。 原文刊登於 Yahoo 體育