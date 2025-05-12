至於阿諾特的隊友羅拔臣（Andy Robertson）更表示：「這種噓聲，聽起來真的不太好受。」 羅拔臣補充說：「他是一名了不起的球員，也是一個好人。我們一起走過不少歲月，他讓我成為更好的球員。他的貢獻和傳奇地位會一直留在這裏，對我來說，他是我在球壇最親密的朋友之一。」 主帥史洛治（Arne Slot）賽前曾在記者會上表示，由干拿巴特利（Conor Bradley）擔任正選右閘，阿諾特暫坐後備。不過，由於巴特利領黃牌，利物浦急於爭取勝利，史洛治還是選擇派遣這名英格蘭代表上陣。 史洛治︰球迷有權表達意見 史洛治賽後向《BBC Match of the Day》表示：「每個人都有自己的看法，也有表達的方式。我聽到場內反應不一，但我作為主帥的職責是嘗試贏下比賽。」 「如果巴特利因體力問題未能應付，我有阿諾特可用，我會派他落場。他今場貢獻了兩三次關鍵傳送，這正是他與眾不同的地方。」 「對我而言，要贏波，我就要用他。至於球迷，他們有權有自己的意見。」

加歷查︰更衣室內大部分球員都想加盟皇馬 利物浦名宿加歷查（Jamie Carragher）說：「沒必要噓自己球員，這會招來批評。其實更衣室內大部分球員，心裏可能都想加盟皇馬。」 前曼聯後衛費迪南（Rio Ferdinand）則在社交平台X上寫道：「簡直不敢相信利物浦球迷會噓自己的球員。明白你們對他的決定不滿，但噓一個為你們贏盡錦標的球員，真的讓人摸不着頭腦！」 原文刊登於 Yahoo 體育