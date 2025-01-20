英超｜陷低潮遇弱冇優勢 車路士難炒狼隊

傳統勁旅車路士今晚深夜在本輪英超壓軸戰，續在主場鬥搶分心切的狼隊；以「藍戰士」近期持續走樣的表現，足智彩開出「讓球」主隊讓到[-1.5/2]球，寧撐狼隊起碼不會大敗而回。(球賽編號FB6290，1月21日04:00開賽)

「藍戰士」車路士近期聯賽對下游的愛華頓、葉士域治及水晶宮、中游的富咸及般尼茅夫；5戰居然不勝只入4球、痛失12分，爭霸機會微，欲爭前四踢歐聯必須加倍努力。

球隊擁有高爾彭馬這位英格蘭人氣王，加上塞內加爾箭頭尼高拉斯積遜，配合極具級數的歐洲中前場好手，一度是入球保證；但彭馬近6戰只入3球，積遜在球會對上5戰聯賽的「失分期」陷入球荒。車路士「進攻孖寶」失靈，上仗戰至95分鐘，才由從長期傷愈中康復的前隊長右閘列斯占士，射入靚絕罰球，逼和般尼茅夫2比2，執返身彩。