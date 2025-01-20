英超｜陷低潮遇弱冇優勢 車路士難炒狼隊

傳統勁旅車路士今晚深夜在本輪英超壓軸戰，續在主場鬥搶分心切的狼隊；以「藍戰士」近期持續走樣的表現，足智彩開出「讓球」主隊讓到[-1.5/2]球，寧撐狼隊起碼不會大敗而回。(球賽編號FB6290，1月21日04:00開賽)
「藍戰士」車路士近期聯賽對下游的愛華頓、葉士域治及水晶宮、中游的富咸及般尼茅夫；5戰居然不勝只入4球、痛失12分，爭霸機會微，欲爭前四踢歐聯必須加倍努力。
球隊擁有高爾彭馬這位英格蘭人氣王，加上塞內加爾箭頭尼高拉斯積遜，配合極具級數的歐洲中前場好手，一度是入球保證；但彭馬近6戰只入3球，積遜在球會對上5戰聯賽的「失分期」陷入球荒。車路士「進攻孖寶」失靈，上仗戰至95分鐘，才由從長期傷愈中康復的前隊長右閘列斯占士，射入靚絕罰球，逼和般尼茅夫2比2，執返身彩。
這支倫敦大會近期傳出要賣走多名球員套現，名單包括阿素迪沙斯、卓胡美卡、達斯貝利賀爾及連拿度域加等。主帥馬利斯卡上仗重用18歲的艾治邦(Acheampong)守中路，常規正選艾達拉比奧約(Adarabioyo)先居後備；另從水晶宮提早收回杜利奧查洛巴(Chalobah)，軍心難以安穩，可能是球隊成績大幅回落主因。
新帥領軍表現大起大跌
狼隊上年年尾易帥，由域陀彭利拿領軍，表現大起大跌，所有賽事計6戰3勝1和2負，英超仍排下游。該隊上仗作客吞大勇的紐卡素3蛋，不足為辱；要留意之前在新帥麾下，曾在客場3比0大勝李斯特城及2比2逼和熱刺，賽績頗為硬淨。
球隊由蘭斯簽得科特迪瓦中堅艾巴度(Agbadou)，今場仍會擔正，跟隊友的默契會進一步加強；最重要是早前停賽的主力射手馬菲斯根夏，上仗只以後備出場，今場有機會跟箭頭佐真拿臣及黃喜燦合力攻堅。再者，對上4次聯賽對戰，狼隊3勝1負，心理不輸蝕，再添今場搶分護級本錢。
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