英超｜「雲佬」閃電回歸英超掌李斯特城 首戰下周二鬥韋斯咸

英超李斯特城宣布，任命雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）擔任領隊，接替被炒的曲巴（Steve Cooper）。 48歲的雲尼斯達萊與李斯特城簽約至2027年球季。他首場執教的比賽是下星期二對陣韋斯咸。

雲尼斯達萊在球會聲明中表示，感到自豪和興奮，指與他談論李斯特城的人都充滿熱誠。球會有輝煌的歷史，他將竭盡所能貢獻球會。 球會主席說，雲尼斯達萊加入一個擁有悠久歷史、熱情球迷和才華橫溢的球隊，很高興和他一同開創球隊的新篇章。對方的經驗、知識和爭勝心無疑將為李斯特城帶來巨大的價值，期待他為球迷和球會取得成功。