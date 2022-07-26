英超｜雲迪積克：贏盡每一場

利物浦今夏最重要收購、身價高達6,500萬英鎊的前鋒達雲紐尼斯上仗鬥德甲RB萊比錫終於一顯顏色，下半場被派上陣「開齋」兼攻入4球，威風八面，領隊高普形容是此子「完美一夜」；雖然紅軍今場賽後，即會趕返英國，備戰周六在李斯特城主場鬥曼城的社區盾，但預計達雲紐尼斯今場有機會代替羅拔圖法明奴擔正，跟穆罕默德沙拿及路爾斯戴亞斯組進攻三叉戟。由於一號門將艾利臣比加仍在養傷，阿祖安會繼續把關；可幸聯同剛傷愈的祖高美斯，紅軍4大中堅包括華基爾雲迪積克，將會輪流出場，防線實力完整。

本周六將在社區盾迎戰曼城的利物浦，大戰前仍馬不停蹄，將於香港時間周三深夜(28/07 02:00)，在熱身賽作客鬥奧地利班霸薩爾斯堡，主力中堅華基爾雲迪積克(VVD)賽前接受官網訪問表示，將盡力提升自己最佳狀態，紅軍亦以一如既往，要贏盡每一場比賽。

傷愈VVD：上季讓自己放鬆一點

華基爾雲迪積克賽前在奧地利訓練營接受訪問，談及一眾中堅的微妙關係時說：「我們各有不同特質，相得益彰。我們享受艱苦的訓練，有共同目標及贏波，無論誰人落場，我們在任何一場比賽都支持對方。」紅軍上仗5球大炒RB萊比錫時，先由VVD及伊巴希馬干拿迪扼守中路；「兩祖」祖爾麥迪比及祖高美斯下半場相繼出場，結果紅軍不失球下取得大捷。

VVD上年季初是在嚴重膝傷休息10個月後，於9月復出，但今夏截然不同，他說：「上季初我是讓自己放輕鬆一點回歸，但今夏我要盡快令自己提升狀態。季前備戰時間較少，但大戰即將來臨，我知道應怎樣去迎接球季來臨。」對於球隊上屆季尾連失兩盃，他說：「大家最後都很失望，但我們新季、新一年都希望贏取面前每一場比賽，今年目標亦不變。」

對手薩爾斯堡新季聯賽打響頭炮，大炒奧地利維也納迅速；但前帥，現任英超列斯聯領隊馬殊，今夏撬走薩軍中場艾朗臣及後衛基斯甸臣，而射手艾迪耶美改投多蒙特，代替投奔曼城的艾寧夏蘭特，實力削弱不少。