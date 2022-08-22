英超｜零分曼聯惡鬥殘陣利物浦 雙紅求勝反彈

本輪英超壓軸上演「褪色」頂級戲碼，香港時間今晚深夜由曼聯迎戰利物浦(23/08 03:30)。「雙紅」開季同樣兩戰不勝，「紅魔」曼聯更是零分，今場對著兩戰得兩分的紅軍，新帥滕哈格有機會乘宿敵殘陣出擊，在奧脫福打一場翻身戰。

曼聯賽前傳「喜訊」，皇家馬德里的巴西國家隊中場卡斯米路(Casemiro)即將加盟，轉會費據報達7,000萬英鎊，簽約4年；不過因賽前未辦妥註冊手續，卡斯米路今場無法趕及與中堅華拉尼及基斯坦奴朗拿度(C朗)「皇馬故劍」重逢。

至於曼聯錄得逾百年來最差聯賽開局後，外界估計新帥將大幅變陣，包括隊長中堅哈利馬古尼貶為後備，以滕哈格「子弟兵」拿達路馬天尼斯夥拍華拉尼扼守中路，或將馬天尼斯推前打防中，並重用荷蘭中場雲迪碧克，而法國翼鋒安東尼馬迪爾已傷愈候命。「坦克」滕哈格在賽前記招被問及紅魔球迷在網上號召，今場賽前抗議班主格拉沙家族時說：「我只能說班主想贏，我們希望球迷支持球會，團結一致，一起戰鬥。」對於今場鬥利物浦是否最好的反彈時機，他說：「每場波不同，但理念及計劃不變；我們當然知道，特別是曼聯對利物浦是怎樣一回事，我們要贏每一場波，尤其今戰。」今場另一焦點是C朗會否續任正選，「坦克」強調對方仍在計劃之中，但未有說明C朗會否在轉會窗關閉前離隊。