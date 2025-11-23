英超｜非洲盃12月上演　利物浦定新特蘭最大鑊？

今年的非洲國家盃開賽時間較往年更早舉行，賽期由12月22日至1月19日上演決賽，各大聯賽的非洲兵，需離隊前往參賽。在英超，便有17支球會將受到影響。

官方尚未公布球會必須放行球員的確切日期，各隊可能因協議而有所不同。若球員隨國家隊打入決賽，最多可能缺席 6 至 7 場英超賽事，這還未包括足總盃與聯賽盃賽事。

非洲盃小組賽在12月31日結束，提早出局的國家，球員可能只會缺席一半的比賽。

阿仙奴車路士不受影響

在英超20隊之中，只有阿仙奴、車路士及列斯聯沒球員參加今年非洲國家盃；而新特蘭及狼隊的受影響程度最大。