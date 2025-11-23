英超｜非洲盃12月上演　利物浦定新特蘭最大鑊？

今年的非洲國家盃開賽時間較往年更早舉行，賽期由12月22日至1月19日上演決賽，各大聯賽的非洲兵，需離隊前往參賽。在英超，便有17支球會將受到影響。
官方尚未公布球會必須放行球員的確切日期，各隊可能因協議而有所不同。若球員隨國家隊打入決賽，最多可能缺席 6 至 7 場英超賽事，這還未包括足總盃與聯賽盃賽事。
非洲盃小組賽在12月31日結束，提早出局的國家，球員可能只會缺席一半的比賽。
阿仙奴車路士不受影響
在英超20隊之中，只有阿仙奴、車路士及列斯聯沒球員參加今年非洲國家盃；而新特蘭及狼隊的受影響程度最大。
重點受非洲盃影響英超球隊
白禮頓（1人）
- 球員：喀麥隆中場巴利巴（Carlos Baleba）
- 評語：今季幾乎場場上陣，影響深遠
水晶宮（4人）
- 球員：塞內加爾翼鋒伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）
- 評語：沙亞今季已攻入 8 球。其餘3人影響不大。
富咸（3 人）
- 球員：3名尼日利亞國腳，包括伊禾比及後衛奇雲巴斯（Calvin Bassey）
- 評語：兩人都是陣中主力，影響較大
利物浦（1人）
- 球員：沙拿
- 評語：絕對主力，而且埃及很可能打進最後階段，離隊時間預料較長
曼聯（3人）
- 球員：麥比奧莫（Bryan Mbeumo）、迪亞路、馬薩奧利（Noussair Mazraoui）
- 評語：球隊右路將大變樣，3人都是偏右球員
新特蘭（7人）
- 球員： 泰比（Chemsdine Talbi）、西蒙艾丁加（Simon Adingra）、 雷連度(Reinildo）等7人
- 評語：受影響最嚴重的球會，大部份都是主力，本季累計 50 場英超上陣。
韋斯咸（2人）
- 球員：右閘雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka） 及左閘艾哈治迪奧夫（El Hadji Malick Diouf）
- 評語：兩名正選閘位均會離隊，影響甚大
狼隊（5人）
- 球員： 文歷斯（Marshall Munetsi）、Tawanda Chirewa 、艾洛高達尼（Tolu Arokodare）等5人
- 評語：仍未取得一場勝利的狼隊，將失去4名主力，影響甚大。
原文刊登於 Yahoo 體育