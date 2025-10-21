英超｜韋斯咸主場不敵賓福特　紐奴指球隊問題多

周一（20日）的英超獨腳戲，韋斯咸在主場，以0:2不敵賓福特。執掌韋斯咸首次在主場出戰的紐奴（Nuno Espirito Santo）慨嘆球隊問題多，表現難令球迷滿意。

正當被韋斯咸解僱的波特（Graham Potter）已獲得新工作，執掌瑞典國家隊後，鎚仔幫仍是要為護級而努力。紐奴帶領下球隊之前2場1和1負未能取勝。今番主場出師，賓福特的伊戈泰亞高（Igor Thiago）在43分鐘就為球隊打開紀錄，這也是他今季的第5個聯賽入球。雖然補時他的入球被視像助理裁判（VAR）以稍微越位而判無效。但是大難不死的韋斯咸下半場仍無法攻破對手，補時更被馬菲亞斯贊臣（Mathias Jensen）攻破大門，最終韋斯咸主場輸0:2，目前以4分排尾2，與榜尾的狼隊差2分，距離護級區的般尼有3分。