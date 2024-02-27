英超｜韋斯咸主場大破賓福特　愛華頓上訴成功獲減至扣6分（附比賽精華）

英超周中的獨腳戲，韋斯咸憑着查洛保雲（Jarrod Bowen）的帽子戲法，以4:2主場擊敗賓福特，在聯賽繼續追趕歐洲賽的席位。至於早前因為違反英超賽會財務條款的愛華頓，就因為上訴成功獲得減刑，讓球隊由扣10分變扣6分，並在聯賽升上15位，拉開與降班區域的距離。

球隊踏入2024年以來未贏過，令韋斯咸領隊的莫耶斯（David Moyes）壓力大增，而他也指自己未開始與球會商討續約事宜。不過這場周中賽事，為「莫天才」減緩不少壓力，查洛保雲在5分鐘就先為鎚仔幫打開紀錄，他禁區內快腳施射，對手未及反應已取得領先。這位韋斯咸的當家球星，在僅2分鐘再添紀錄，接應華迪美高法爾（Vladimir Coufal）橫傳，12碼點撞射，讓鎚仔幫迅速領先2:0。雖然馬奧比（Neal Maupay）在13分鐘為賓福特追回一球，但韋斯咸半場仍領先2:1。