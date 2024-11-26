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體育
2024-11-26 11:22:43

英超｜韋斯咸作客挫紐卡素　盧柏迪古暫時減壓

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查洛保雲與球迷慶祝勝利。(路透社)

查洛保雲與球迷慶祝勝利。(路透社)

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韋斯咸今季由盧柏迪古（Julen Lopetegui）接替莫耶斯（David Moyes），11場僅得3勝。球隊在周一（25日）晚作客東北的紐卡素，由湯馬士蘇錫克（Tomas Soucek）及雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）建功，以2:0擊敗喜鵲，為盧柏迪古暫時減壓。

上季在「莫天才」領軍下，韋斯咸以聯賽前半的第9位完成，球隊之後決定易帥，由前西班牙主帥盧柏迪古領軍。然而開季卻並不如意，在頭11場聯賽僅贏3場。今仗作客去到英格蘭東北對上季第7名的紐卡素，球隊早段差點先失守，阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）接應隊友的直線，單刀挑過出迎的門將，然而旁證指越位在先而無效。轉頭鎚仔幫就靠一個角球開紀錄，蘇錫克在10分鐘於12碼點附近擺脫對手的看管，輕鬆頂入成1:0。伊沙克之後再有一次的機會，不過今次沒有越位但射斜，半場韋斯咸領先1球。

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換邊後韋斯咸還是在早段拉開比分，查洛保雲（Jarrod Bowen）右路禁區邊橫傳，入楔禁區的雲比沙卡取得皮球後射向遠柱，在53分鐘為鎚仔幫增添比數。之後紐卡素還是無法追回比數，韋斯咸贏2:0，取得今季聯賽第4勝，聯賽以15分繼續排第14。

伊沙克上半場早段的入球因為越位被判無效。(路透社) 雲比沙卡的入波，為韋斯咸鎖定2:0。(路透社) 紐卡素0:2不敵韋斯咸。(路透社) 紐卡素0:2不敵韋斯咸。(路透社) 紐卡素0:2不敵韋斯咸。(路透社) 紐卡素0:2不敵韋斯咸。(路透社) 紐卡素0:2不敵韋斯咸。(路透社)
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