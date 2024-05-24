英超｜韋斯咸柏基達被指故意領黃牌　涉操控賭博結果

英格蘭足總在去年夏天已經開始對柏基達進行調查，在聲明中英格蘭足總指：「有證據指出，他（柏基達）故意向球證領黃牌，以直接影響賭博市場的結果，從而令一個或多人從賭注中獲益。」根據英格蘭足總提出的指控，包括他在上個賽季的2022年11月對李斯特城、2023年3月對阿士東維拉、2023年5月對列斯聯，以及今個賽季的2023年8月對般尼茅夫，合共4場比賽中故意領取黃牌。

或面臨10年停賽

柏基達就對有關指控表示極度意外及失望，他指：「經過9個月，我配合他們每一步的調查及提供所有我所能提供的資料。我否認所有的指控，並會盡全力為自己洗脫罪名。」將會代表巴西出戰今夏美洲國家盃的柏基達，將要在6月3日就有關指控作出回應，如果指控成立他將面對一段時期的停賽。在近年英超已經有般尼茅夫的前鋒艾雲東尼（Ivan Toney）以及現時仍停賽的紐卡素中場辛度東拿利（Sandro Tonali）因為參與賭波而被停賽處分。

不過根據英國的《每日郵報》指，柏基達有機會面臨達10年的停賽。並指前雷丁的守將基蘭伊薩克（Kynan Isaac）就曾因為在效力低級別球會是於一場足總盃參與賭博並領黃牌獲利而被判停賽10年。而適逢韋斯咸在同日宣布由前西班牙國家隊主帥的盧柏迪古（Julen Lopetegui）接掌帥印。