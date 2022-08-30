英超︱韋斯咸破球會紀錄　簽巴西國腳柏基達

上季英超與前6爭奪激烈的韋斯咸，在球隊聯賽僅得1勝3負之下，宣布以破球會轉會費紀錄的逾5,000萬英鎊（約4.59億港元），簽入法甲里昂的巴西國腳柏基達（Lucas Paqueta）。

韋斯咸今夏在轉會市場未有大動作，主要是從意大利簽入前鋒的施卡馬卡（Gianluca Scamacca）。不過鎚仔幫在聯賽就只有在上周贏過阿士東維拉。球隊在周一(29日)宣布，以破球會紀錄簽入25歲的巴西中場柏基達，簽約5年。柏基達的轉會費估計超過5,000萬英鎊，並包括附加的條款。而這亦打破韋斯咸在2019年以4,500萬英鎊簽入前鋒施巴斯坦賀拿（Sebastien Haller）的紀錄。

柏基達在為里昂在法甲上陣35次，取得9個入球及6個助攻。領隊的莫耶斯（David Moyes）表示：「雖然他需要時間適應，不過我們很期待陣中能增添一位有國際賽經驗的球員。」

卡雲尼加盟華倫西亞

另外，曼聯方面據報將借用紐卡素的後備門將杜巴夫卡（Martin Dubravka），33歲的杜巴夫卡將擔任迪基亞（David de Gea）的副手。而前曼聯的射手卡雲尼（Edinson Cavani）已抵達西班牙，並在華倫西亞完成體測，該35歲烏拉圭射手正式簽約加盟華倫西亞。