英超︱韋斯咸連橫低級失誤　紐卡素輕鬆大勝5:1

周三晚（5日）的英超補賽，紐卡素與曼聯同樣贏波，令到雙方繼續分列聯賽的第3、第4位。其中紐卡素憑藉着對手韋斯咸防線的接連犯錯，以5:1大勝對手，至於曼聯就1:0小勝賓福特。

周日聯賽兩球擊敗曼聯，紐卡素今場更是連運氣都在他們的一方。哥林威爾遜（Callum Wilson）在6分鐘就接應隊友的傳中頂入，令喜鵲早段取得領先。而祖連頓（Joelinton）13分鐘再接應韋斯咸的越位陷阱失敗，扭過門將後射入，開賽未夠15分鐘紐卡素已經拉開到兩球。雖然卻特蘇馬（Kurt Zouma）在40分鐘接應隊友的角球頂入，半場為主隊追近至1:2。