英超︱韋斯咸連橫低級失誤　紐卡素輕鬆大勝5:1

周三晚（5日）的英超補賽，紐卡素與曼聯同樣贏波，令到雙方繼續分列聯賽的第3、第4位。其中紐卡素憑藉着對手韋斯咸防線的接連犯錯，以5:1大勝對手，至於曼聯就1:0小勝賓福特。
周日聯賽兩球擊敗曼聯，紐卡素今場更是連運氣都在他們的一方。哥林威爾遜（Callum Wilson）在6分鐘就接應隊友的傳中頂入，令喜鵲早段取得領先。而祖連頓（Joelinton）13分鐘再接應韋斯咸的越位陷阱失敗，扭過門將後射入，開賽未夠15分鐘紐卡素已經拉開到兩球。雖然卻特蘇馬（Kurt Zouma）在40分鐘接應隊友的角球頂入，半場為主隊追近至1:2。
可是換邊未夠1分鐘，紐卡素向鎚仔幫施壓，成功迫甩阿古特（Nayef Aguerd）腳下球，由威爾遜建功，令喜鵲繼續拉開比數。之後韋斯咸防線又犯下錯誤，法比安斯基（Lukasz Fabianski）出迎解圍，卻直接落在阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）面前，讓他輕鬆挑入空門。而祖連頓在比賽的末段再建一功，令紐卡素以5:1大勝一仗。
韋斯咸僅憑得失球免落入降班區
贏波的紐卡素繼續排在聯賽的第3位，與曼聯同分，不過得失球優勢明顯。而韋斯咸落敗之後，繼續守在聯賽第15位，不過與包括降班區的般尼茅夫，共4隊同得27分，韋斯咸僅憑較佳得失球優勢而避免跌入降班區。
曼聯1球小勝賓福特
至於另一場補賽，曼聯主場憑拉舒福特（Marcus Rashford）的唯一入球，以1:0擊敗賓福特。紅魔贏波之後，拉開與熱刺的差距至3分，升上聯賽的第4位，並且少打熱刺1場。然而曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）承認，曼聯似乎太過依賴拉舒福特取得入球：「是的，這是事實。但我們知道其他球員都有入球能力，般奴（Bruno Fernandes）可以入球，我們陣中好多球場都可以入球的。」