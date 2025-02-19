英超｜餘下賽事用Nike T90 Aerow I復刻足球 下季轉Puma

本賽季英超餘下比賽，使用Nike經典足球T90 Aerow I的復刻版。

過去25年，Nike都是英超官方足球供應商，但合約直到今季季尾便完結。Nike搞搞新意思，在今季餘下的英超比賽，使用Nike經典復刻版足球T90 Aerow I。

英超每個賽季都會使用多款不同設計的足球，而這次推出的經典復刻版，將取代現時使用的冬季高可見度比賽用球，隨著春季的到來正式登場。

Nike推出這款新版本的T90 Aerow I足球，曾在2004-05和2005-06賽季使用，並以其白色背景上環繞標誌的藍色圓環設計而聞名。這款復刻版款足球將於周四凌晨3時半首次亮相，由聯賽榜首利物浦將作客對阿士東維拉。