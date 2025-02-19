英超｜餘下賽事用Nike T90 Aerow I復刻足球 下季轉Puma

過去25年，Nike都是英超官方足球供應商，但合約直到今季季尾便完結。Nike搞搞新意思，在今季餘下的英超比賽，使用Nike經典復刻版足球T90 Aerow I。
英超每個賽季都會使用多款不同設計的足球，而這次推出的經典復刻版，將取代現時使用的冬季高可見度比賽用球，隨著春季的到來正式登場。
Nike推出這款新版本的T90 Aerow I足球，曾在2004-05和2005-06賽季使用，並以其白色背景上環繞標誌的藍色圓環設計而聞名。這款復刻版款足球將於周四凌晨3時半首次亮相，由聯賽榜首利物浦將作客對阿士東維拉。
經典的T90足球藍色圓環在這次復刻中加入了一些新細節，使其與目前使用的Nike Flight系列足球保持一致，例如球面溝槽設計，據稱可使氣流順暢地環繞球體，提升飛行穩定性；而較短的縫線則可提供更細膩的觸感。
C朗拿度亨利曾踢「舊版」
球迷們更關注是這款球的外觀，讓人回想起2004-05和2005-06賽季，當時摩連奴執教的車路士實現了英超兩連冠。亨利、C朗拿度、泰利和謝拉特等傳奇球星當年大放異彩，為有幸見證過的英超球迷帶來無限懷舊之情。
而下一季英超，足球供應商由Puma取代。是，阿仙奴領隊阿迪達曾在聯賽盃指足球「好奇怪」的供應商。
原文刊登於 Yahoo 體育