英超｜首次晏菲路英超封王派對 史洛治：不求大變

早在接近一個月前已落實提早封王的利物浦，隨着英超煞科日主場1比1逼和水晶宮，終可自1990年以來，首次在晏菲路主場，跟紅迷開聯賽冠軍派對。功勳主帥史洛治強調，大軍仍有進步空間，不宜大幅改動，會繼續為球會爭取榮譽。

紅軍今屆以一早帶出，最終贏亞軍阿仙奴10分，平曼聯20次在英格蘭頂級聯賽封王偉績；但對上一次2019/20年度以18分拋甩曼城，首奪英超時，正值疫情，未能跟球迷在場內慶祝，所以今次其實是35年來，首次在晏菲路進行賽後捧盃派對。球隊今場又靠穆罕默德沙拿尾段攻入球，逼和水晶宮，避免煞科戰主場輸波。史洛治說：「35年來，球迷首次可參與其中，大家可以看到當中對他們的意義。」