英超｜首次晏菲路英超封王派對 史洛治：不求大變

早在接近一個月前已落實提早封王的利物浦，隨着英超煞科日主場1比1逼和水晶宮，終可自1990年以來，首次在晏菲路主場，跟紅迷開聯賽冠軍派對。功勳主帥史洛治強調，大軍仍有進步空間，不宜大幅改動，會繼續為球會爭取榮譽。
紅軍今屆以一早帶出，最終贏亞軍阿仙奴10分，平曼聯20次在英格蘭頂級聯賽封王偉績；但對上一次2019/20年度以18分拋甩曼城，首奪英超時，正值疫情，未能跟球迷在場內慶祝，所以今次其實是35年來，首次在晏菲路進行賽後捧盃派對。球隊今場又靠穆罕默德沙拿尾段攻入球，逼和水晶宮，避免煞科戰主場輸波。史洛治說：「35年來，球迷首次可參與其中，大家可以看到當中對他們的意義。」
利物浦積極組軍
對於球隊來季計劃，史洛治說：「我們要新球員，早簽更好；球隊不是今天起工作，背後已下了很多苦功。」不過這位去夏才加盟的荷蘭主帥，強調大變不符合個人、球會及球迷的風格，只會有序改進。紅軍近日傳出利華古遜兩將、荷蘭翼衛謝利美費林邦及德國新星科利安華迪斯，將重金加盟；至於英格蘭右閘阿歷山大阿諾特，將免費轉會皇家馬德里。
沙拿平舒利亞紀錄
捧盃功臣、「法老」穆罕默德沙拿，全季入29球18次助攻，平了英超殿堂級射手、舒利亞及高爾的「直接參與入球」紀錄，沙拿賽後說：「今天終有機會在主場球迷面前捧走英超，實在不可思議，我未聽過球迷的歡呼聲這樣大。」
一眾球會名宿濟濟一堂，包括阿倫漢臣、杜格利殊及謝拉特；而前帥高普亦有到場觀戰，跟史洛治碰面及合照。