英超︱馬列斯下半場梅開二度　曼城反勝熱刺4:2

今季英超的神射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland），自對愛華頓一仗入球後，已有4場沒有入球，對於這位高產射手來說，算是陷入「入球荒」。在今場的聯賽，先開紀錄的是作客的熱刺，在44分鐘曼城守衛解圍不遠，古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）把握機會禁區起腳，為熱刺取得領先。而艾馬遜（Emerson Royal）在上半場補時的頭槌補中，令熱刺半場突然有2球的領先。

英超衞冕球隊的曼城，在曼徹斯特打吡不敵曼聯後，一度被榜首的阿仙奴拉開差距。球隊在周四（19日）的聯賽，半場一度落後兩球之下，最終憑馬列斯（Riyad Mahrez）下半場的助攻及梅開二度，以4:2反勝熱刺，與阿仙奴收窄至5分差距。

不過換邊後，曼城就將比賽形勢逆轉。先是在51分鐘，祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）門前補中，先為曼城「破蛋」。夏蘭特2分鐘後接應馬列斯頭槌二傳，換邊僅8分鐘就追平。熱刺本來有再度領先的機會，比列錫（Ivan Perisic）近門起腳，被曼城守將擋到再中楣。馬列斯在63分鐘截得皮球後在右路壓入禁區窄位起腳射入，令藍月亮取得領先。而他更在90分鐘把握熱刺防線的失誤，單刀為曼城射成4:2完場。

哥帥要球員有團火

曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）表示：「我無比的興奮，我今晚會睡得像個嬰兒般甜。勇氣、熱情以及爭取勝利的那團火，應該從第一分鐘就開始。對球迷也是一樣，他們沉默了45分鐘，我想更多球迷回來。我要的是整個組織的反應，而不只於球員。我要我們的球迷去推動我們，要求更多，告訴我們『來吧，兄弟』，給我們展示更多。我們是一隊快樂團隊，一切都看似很好，但我不想要這樣。我要贏阿仙奴，如果我們這樣去打，阿仙奴會摧毀我們。」

他指：「我們的對手阿仙奴，他們差不多廿年未贏過英超，所以很有火，我是在解釋現實。在曼城一切都很舒適，但對手是不會等我們的。」