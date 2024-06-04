英超｜馬利斯卡上任車路士主教練 任期5年 自言夢想成真

兩周前車路士前教練普捷天奴（Mauricio Pochettino）解約，並以馬利斯卡擔任現任主教練。車路士已確認與馬利斯卡（Enzo Maresca） 簽下5年合約，以重返歐聯作爲目標。這名44歲的意大利裔教練在上季帶領李斯特城取得英冠冠軍升班。 馬利斯卡成為了波利（Todd Boehly）任車路士班主兩年來，有車路士第五名主帥，繼杜曹（Thomas Tuchel）、波特(Graham Potter)、林柏特（Frank Lampard）和普捷天奴（Pochettino）之後第五人。

在普捷天奴的帶領下，車路士今季季尾英超五連勝。以第六名的成績結束，得到歐協聯參賽資格，較去季英超只得第12名進步，然而背後普捷天奴與球會意見不合令普帥被解約。 馬利斯卡將與7月1日正式上任，已經準備好自己在球會結構上的位置。他揚言「不斷取勝利和爭取英超錦標」和「持續參加歐聯」。車路士是2021歐聯冠軍，然而幾年過去，車路士將於來季參戰歐協聯。