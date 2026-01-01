英超｜馬利斯卡元旦「落車」

英超Big 6之一的車路士於2026年的元旦(周四)在官方網站公布，已與領隊馬利斯卡(Enzo Maresca)分道揚鑣(Chelsea Football Club and Head Coach Enzo Maresca have parted company)。
車路士聲明指：「馬利斯卡在任內，帶領球隊贏得歐協聯及世界冠軍球會盃冠軍，這些成就將會成為球會近年歷史的重要一頁，我們感謝他為球會所作貢獻。球會今季仍有4項競賽目標，包括爭取歐聯資格等，馬利斯卡與球會均認為此刻需作改變，並是球隊爭取重回正軌的最佳時機。我們祝福馬利斯卡日後一切安好。」
執教車仔季半 曾勇奪世冠盃
45歲、意大利籍的馬利斯卡帶領李斯特城於2023/24球季奪英冠錦標重上英超，領軍表現備受讚賞，隨後於2024年7月接替普捷天奴執教車路士，一直讓球迷寄予厚望，其中，在去年夏天率藍戰士，在美國力挫應屆歐聯冠軍巴黎聖日耳門(PSG)，奪得世界冠軍球會盃後，更被捧為今屆英超爭標分子。
開季表現不俗的車路士，最近戰績持續下滑，近7場英超僅1勝，剛於12月份6戰取得得6分，雖仍排英超第5位，但已落後榜首的阿仙奴15分。近日，英媒已報道馬利斯卡與車路士高層鬧不和，終在新一年首日公布分手。車路士帥位暫時懸空，今輪英超將於本港時間下周一凌晨作客硬撼曼城。