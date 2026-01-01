英超｜馬利斯卡元旦「落車」

英超Big 6之一的車路士於2026年的元旦(周四)在官方網站公布，已與領隊馬利斯卡(Enzo Maresca)分道揚鑣(Chelsea Football Club and Head Coach Enzo Maresca have parted company)。

車路士聲明指：「馬利斯卡在任內，帶領球隊贏得歐協聯及世界冠軍球會盃冠軍，這些成就將會成為球會近年歷史的重要一頁，我們感謝他為球會所作貢獻。球會今季仍有4項競賽目標，包括爭取歐聯資格等，馬利斯卡與球會均認為此刻需作改變，並是球隊爭取重回正軌的最佳時機。我們祝福馬利斯卡日後一切安好。」